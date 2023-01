Langattoman latauksen Qi2-standardi tulee pohjautumaan Applen MagSafeen

Qi2-sertifioituja laitteita voi odottaa markkinoille jo kuluvan vuoden loppupuolella.

Langattoman Qi-latausstandardin taustalla toimiva Wireless Power Consortium (WPC) on ilmoittanut CES 2023 -messujen yhteydessä tuovansa vuoden 2023 aikana markkinoille uuden Qi2-standardin, joka kehittää langatonta latausta eteenpäin. Samalla yritys on paljastanut uuden standardin pohjautuvan Applen iPhone 12:ssa esittelemään MagSafe-teknologiaan automaattisesti magneeteilla oikeaan kohtaan tarttuvine latureineen.

Alkuperäinen Qi-standardi on peruja vuodelta 2008 ja sittemmin sitä on myös päivitelty, muun muassa lataustehoa kasvattamalla, mutta standardin ulkopuolisiakin toteutuksia on erityisesti älypuhelinvalmistajilta nähty muun muassa korkeampien lataustehojen perässä. Nyt WPC on julkaissut uuden Qi2-standardin, jonka pohjana toimii WPC:hen kuuluvan Applen MagSafe-teknologia. Uutena ominaisuutena standardi mahdollistaa MagSafesta tutut magneettisesti kiinnittyvät laturit, minkä luvataan parantavan latauksen energiatehokkuutta.

Lataustehoon ei kuitenkaan toistaiseksi ole tulossa parannusta, vaan WPC:n markkinointijohtaja Paul Golden on kertonut Qi2-latauksen tukevan vanhemmasta Qi-standardista tuttua 15 watin maksimitehoa. Standardin valmistuttua WPC aikoo kuitenkin keskittyä kehittämään myös korkeamman wattimäärän tukea.

Lisäksi magneettinen kiinnitys voi mahdollistaa langattoman latauksen lisäämisen laitteisiin, jotka eivät luonnostaan tukisi tasaisella alustalla lepäävää tavanomaista langatonta latausta.

WPC:n mukaan Qi2-sertifioituja matkapuhelimia ja latureita odotetaan markkinoille jo kuluvan vuoden lopulla.

