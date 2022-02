Asukselta ultrakeveä 47 gramman TUF Gaming M4 Air

47 gramman painolla pääsee mitalisijoille keveimpien hiirten kisassa, vaikka hiiren varustelu on useita kilpailijoita laajempaa.

Oheislaitemarkkinoille voimalla rynnistänyt Asus on päättänyt vahvistaa TUF-siiven rykmenttiä uudella ultrakeveällä pelihiirellä. TUF Gaming M4 Air painaa vaivaiset 47 grammaa, mikä riittää mitalisijoihin maailman keveimpien pelihiirten sarjassa.

TUF Gaming M4 Air on varustettu verrattain kovilla ominaisuuksilla painon ja rakenteen huomioiden. Hiiren vasemmalta kyljeltä löytyy nimittäin useimmista ultrakeveistä uupuvat peukalonäppäimet. 60 miljoonaa painallusta kestävien päänäppäinten välistä löytyy rulla ja DPI-kytkin. Kaikki kuusi painiketta rulla mukaan laskettuna ovat uudelleenohjelmoitavissa.

Asuksen uuden ultrakeveän silmänä toimii PixArtin optinen PAW3335-sensori, joka yltää parhaimmillaan 16 000 DPI:n tarkkuuteen, 400 IPS:n nopeuteen ja 40 G:n kiihtyvyyksiin. Tietokoneelle hiiri raportoi parhaimmillaan 1000 hertsin taajuudella.

Keveän rakenteen takana on Asuksen kehittelemä pyramidimainen rei’itys, joka takaa kestävyyden pienellä määrällä muovia. Hiiren piirilevy on suojattu roiskeilta IPX6-sertifikaatin tasolla ja koko hiiri on päällystetty uudella antibakteerisella pinnoitteella. Hiiren strategiset mitat ovat 126 x 63,5 x 39,6 mm ja jo aiemmin mainitut 47 grammaa ilman johtoa. Hiiren johto on uusi, aiempaa pehmeämpi ja joustavampi TUF Gaming Paracord -johto.

Asus TUF Gaming M4 Air saapuu myyntiin helmikuun alussa. Hiiren suositushinta on 54 euroa.

Asus TUF Gaming M4 Air -tuotesivut, Lähde: Lehdistötiedote