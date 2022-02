Uusi artikkeli: Ulefone Power Armor 13

Testasimme kuinka pitkälle Ulefone Power Armor 13 -älypuhelimen jättimäinen 13200 mAh akku riittää.

io-techin tammikuun viimeisessä artikkelissa testataan hieman erikoisempaa ja massasta poikkeavaa älypuhelinta, jossa on jättimäinen 13200 mAh akku. Kyseessä on kiinalaisen Ulefonen Power Armor 13, joka julkaistiin viime syksynä. Suurikapasiteettisen akun myötä laite on melkoinen jötkö – painaa lähes puoli kiloa ja on yli pari senttiä paksu. Suositushinnaltaan noin 500 euron laite maksaa nykyisellään edullisimmillaan noin 350 euroa.

Lue artikkeli: Ulefone Power Armor 13