NVIDIA julkaisi uudet GeForce- ja Studio 511.65 -ajurit näytönohjaimilleen

Ajureissa on mukana tuki mm. uudelle Dying Light 2: Stay Humanille sekä GeForce RTX 3070 Ti- ja RTX 3080 Ti -näytönohjainten mobiiliversioille.

NVIDIA on julkaissut uudet GeForce- ja Studio-ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 511.65 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Studio 511.65 -ajurit ovat saatavilla niin ikään Windows 10:lle ja 11:lle, mutta ne tukevat näytönohjaimia vasta Pascal-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 511.65 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki GeForce RTX 3070 Ti- ja RTX 3080 Ti -näytönohjainten mobiiliversioille. Ajureissa on Game Ready -leima Dying Light 2: Stay Humanille sekä viimeisimmät päivitykset Sifulle. Lisäksi mukaan on mahtunut NVIDIAn OpenCL -kääntäjän päivitys sekä tukea OpenCL:n ja Vulkanin yhteistoiminnalle.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat FarCry 6:n geometrian korruptoituminen, GeForce Experience Freestyle -filttereiden aiheuttamat vilkkumisongelmat sekä Forza Horizonin kaatumisongelmat, kun tiettyihin autoihin on laitettua uusia teippauksia säteenseuranta käytössä. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi Call of Duty: Vanguardin grafiikan korruptoitumisongelmat, Battlefield 2042:n vilkkumisongelmat sekä käytännössä jo ominaisuudeksi laskettava Sonic & All-Stars Racing Transformedin kaatuilut. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Studio 511.65 -ajureiden merkikttävimmät uudistukset ovat viimeisimmät päivitykset Maxonin Redshift-renderöijän tuelle sekä GeForce-ajureiden tavoin tuki uusille GeForce-mobiilinäytönohjaimille. Voit tutustua ajureihin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Studio-blogissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä