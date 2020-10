Asukselta uusi ROG Crosshair VIII Dark Hero -X570-emolevy Ryzen-prosessoreille

AMD ei julkaissut uutta piirisarjaa Ryzen 5000 -sarjan kaveriksi, mikä on antanut Asukselle oivan tilaisuuden tuoda markkinoille uusi passiivisesti jäähtyvä X570-emolevy.

AMD julkisti eilen uudet Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen 5000 -sarjan prosessorit. Uusien prosessoreiden tueksi ei julkaistu uutta piirisarjaa, mutta ainakin Asus on nähnyt ajoituksen otolliseksi uusille emolevyjulkaisuille.

Asuksen uusi ROG Crosshair VIII Dark Hero -emolevy ei koreile niinkään uusilla ominaisuuksilla, mutta siinä on yksi merkittävä ero edeltäjiinsä: Siitä puuttuu X570-emolevyille tyypillinen piirisarjatuuletin. AMD:n X570-piirisarjalla varustetut emolevyt ovat olleet tähän asti lähes poikkeuksetta varustettu piirisrajatuulettimella, vaikka sen tarpeellisuutta onkin kyseenalaistettu muun muassa Der8auerin tekemissä testeissä. Kuvien perusteella Dark Heron piirisarjan jäähdytyssiili eroaa aiemmasta lähinnä urituksellaan, mutta Asuksen mukaan piirisarjan lämpötila on vain 2,25 % korkeampi, kuin tuulettimella varustetuissa malleissa.

Vaikka merkittävin muutos onkin tuulettimen poisto, on emolevyssä myös muuta uutta. Prosessorin virransyöttö on varustettu peräti 16:lla (14 + 2) 90 ampeerin TI power stage -vaiheella. Vaiheet ovat asetettu toimimaan kahden Power Stagen pareissa ilman erillistä vaiheen tuplaajaa, mikä nopeuttaa niiden toimintaa, minkä lisäksi vaiheet on sijoitettu lämpötilojen kannalta optimoituun muodostelmaan.

Emolevyltä löytyy lisäksi muun muassa Wi-Fi 6 -tuki, 2,5 ja 1 gigabitin verkko-ohjaimet LANGuard-teknologialla ja tuki BIOS FlashBack-ominaisuudelle. Emolevyn takapuolen I/O-paneelista löytyy virta- ja reset-painikkeiden lisäksi Wi-Fi-antennit, peräti kahdeksan USB 3.2 Gen 2 -liitäntää (7x Type-A, 1x Type-C), neljä USB 3.2 Gen 1 -liitäntää (Type-A), verkkoliittimet sekä SupremeFX S1220 -audiokoodekin ja ESS ES9023 DACin perässä olevat ääniliittimet. Valitettavasti itse tuotesivujen teknisten ominaisuuksien listaus ei ole tällä hetkellä toiminnassa.

Lähde: Asus