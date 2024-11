Uusi ROG Phone 9 tuo uutena lähinnä uuden Snapdragon 8 Elite -piirin sekä muita pienempiä viilauksia edeltäjämalliin nähden.

Asus on esitellty tänään järjestämässään julkaisutilaisuudessa uuden ROG Phone 9 -pelipuhelimensa. Laitteesta tulee saataville kolme versiota – perusmalli, paremmin varusteltu Pro-malli sekä lisävarustepaketilla ryyditetty Pro Edition -huippumalli. Uudistuksia ja muutoksia on tehty mm. takakuoren matriisinäyttöön, näytön virkistystaajuuteen, järjestelmäpiiriin, takakameran toteutukseen sekä akun kokoon.

Uutuuden ulkoasu on pysynyt hyvin samankaltaisena kuin tammikuussa julkaistussa ROG Phone 8:ssa, jossa rakennetta muovattiin selvästi aiempaa sirompaan ja kevyempään suuntaan. Pro-mallien takakuoressa on uusi 648 mini-LEDistä koostuva AniMe Pixel -matriisinäyttö, joka näyttää puhelimen toimintoihin liittyviä animaatioita ja sillä on mahdollista myös pelata yksinkertaisia retropelejä olkapainikkeiden avulla. Nyt myös ROG Phone 9:ssä on AniMe Vision -näyttö, mutta pienemmässä 85 valopisteen koossa.

6,78-tuumaisen AMOLED-näytön keskeisimpiin ominaisuuksiin ei ole tehty muutoksia, mutta sen virkistystaajuutta on nostettu 185 hertsiin Game Genie -tilassa. Sisälle on päivitetty Qualcommin tuore 3 nanometrin prosessilla valmistettava Snapdragon 8 Elite -lippulaivapiiri, jota jäähdytetään aiempaa suurempaa grafiittiarkkia, suurta höyrykammiota ja piirin päälle sijoitettua kuparielementtiä hyödyntävän GameCool 9 -jäähdytysratkaisun avulla. Puhelimen jäähdytyksen tehostamiseen on tarjolla tuttuun tapaan uudistettu, 29 % tehokkaammaksi kehuttu peltier-elementtiä ja tuuletinta hyödyntävä Aeroactive Cooler X Pro -lisäjäähdytin, johon on integroitu myös liipasinpainikkeet sekä matalien taajuuksien bassokaiutin. Järjestelmäpiirin parina on Pro Edition -huippumallissa peräti 24 Gt RAM-muistia ja teratavu tallennustilaa.

Akku on tuttuun tapaan jaettu kahteen osaan ja sen kokonaiskapasiteettia on kasvatettu 300 mAh. Edeltäjämalliin nähden sekä johdollinen että langaton latausteho ovat pysyneet samoina – akun luvataan latautuvan johdolla tyhjästä täyteen 46 minuutissa. Pelaamiseen suunnattuna erikoisominaisuutena puhelimen kyljestä löytyy tuttuun tapaan ultraäänitekniikkaan perustuvat olkapainikkeet, stereokaiuttimet sekä 3,5 mm ääniliitäntä.

50 megapikselin pääkamera on päivitetty käyttämään Sonyn Lytia 700 -kamerasensoria ja sen parina on nyt parannettu 6-akselinen hybridi-gimbaalivakain, joka sallii jopa viiden asteen korjauskulman ja 66 % paremman vakautuksen edelliseen sukupolveen nähden. Toisena takakamerana on edeltäjämallista tuttu kiinteätarkenteinen 13 megapikselin ultralaajakulma. Perusmallissa kolmannen takakameran osalta on tapahtunut heikennys, sillä telekamera on korvattu 5 megapikselin makrokameralla. Pro-malleissa sen tilalla on edelleen 32 megapikselin optisesti vakautettu 3x telekamera.

Ohjelmistopuolella Asus mainostaa hyödyntäneensä tekoälyä etenkin peliominaisuuksissa. Tekoälyominaisuuksien avulla peleissä voi mm. tunnistaa automaattisesti peleissä tapahtuvia tilanteita, kerätä automaattisesti esineitä, päivittää automaattisesti hahmo-ominaisuuksia, tallentaa automaattisesti pelin huippuhetkiä ja voittoja, tunnistaa ja kääntää pelissä esiintyviä tekstejä sekä vaimentaa pelaamisen aikaista taustamelua kuulokkeissa. Ominaisuudet toimivat tosin toistaiseksi vain rajatuissa peleissä. Tekoälyä hyödynnetään myös puheluiden ja äänitallenteiden käännöksissä, taustakuvien luomisessa ja hakutoiminnoissa. Käyttöjärjestelmänä toimii uusi Android 15 -versio, mutta päivityksiä luvataan tämän hintaluokan puhelimelle heikosti vain kahteen seuraavaan versioon. Tietoturvakorjausten tukea on kuitenkinparannettu vuodella viiteen vuoteen.

ROG Phone 9 tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm

Suojaus: IP68

Materiaalit: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2

Paino: 227 grammaa

6,78” Samsung E6 LTPO AMOLED -näyttö, 2400×1080, 1-120 Hz & 185 Hz virkistystaajuus, 720 Hz kosketuksentunnistus, HDR10, 1600 nit HBM, 2500 nit pistemäinen

Qualcomm Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri

Muisti ja tallennustila: ROG Phone 9: 12 Gt LPDDR5X, 256 tai 512 Gt UFS 4.0 ROG Phone 9 Pro: 16 Gt LPDDR5X, 512 Gt UFS 4.0 ROG Phone 9 Pro Edition: 24 Gt LPDDR5X, 1 Tt UFS 4.0

Takakamera: 50 megapikselin pääkamera, Sony Lytia 700 1/1,56” sensori,1,0 µm pikselikoko, f1.9, 6-axis Hybrid Gimbal 4.0 -vakautus 13 megapikselin ultralaajakulma, 120 asteen kuvakulma, f2.2, 13 mm kinovastaava ROG Phone 9: 5 megapikselin makrokamera ROG Phone 9 Pro & Pro Edition: 32 megapikselin telekamera (1/3″), Quad Bayer, 0,7 um pikselikoko, f2.0, 3x, OIS

Etukamera: 32 megapikseliä, RGBW-sensori, 0,7 um pikselikoko, 90 asteen kuvakulma, 22 mm kinovastaava polttoväli

5G SA&NSA (n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79), Dual-nano-SIM

Wi-Fi 7 ready, Bluetooth 5.4 (aptX Lossless & Adaptive), NFC

GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC

stereokaiuttimet, 3,5 mm ääniliitäntä, AirTrigger-olkapainikkeet

5800 mAh akku, 65 W pikalataus, 15 W langaton Qi 1.3 -lataus

Android 15 & ROG UI, 2 Android-versiopäivitystä & 5 vuotta tietoturvakorjauksia

ROG Phone 9:n lähtöhinta on pysynyt samana kuin edeltäjämallissa, eli hinnat alkavat 12 & 256 Gt:n muistiyhdistelmällä varustetun perusmallin 1149 eurosta. Tuplasti tallennustilaa on saatavilla 1199 euron hintaan. ROG Phone 9 Pron (16 & 512 Gt) suositushinta on 1349 euroa ja mukana toimitetaan myös 65 watin HyperCharge-pikalaturi. ROG Phone 9 Pro Edition -huippumallin (24 Gt & 1 Tt) suositushinta on 1549 euroa ja mukana toimitetaan 65 W laturin ohella myös AeroActive Cooler X Pro -jäähdytysyksikkö. ROG Phone 9 -mallisto on ennakkotilattavissa välittömästi ja se tulee saataville joulukuun puolivälissä.

Lähde: sähköpostitiedote, tuotesivut, YouTube