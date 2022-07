Asuksen ZenFone 9:n esittelyvideo vuoti nettiin

Video ei jätä juuri mitään arvailtavaa tulevan pienemmän pään lippulaivapuhelimen ominaisuuksien osalta.

Asus julkaisi aiemmin tällä viikolla uudet ROG Phone 6 -sarjan puhelimet ja pian luvassa on herkkua myös pienempien puhelinten faneille ZenFone 9:n muodossa. Nyt puhelimen oleelliset yksityiskohdat ovat paljastuneet nettiin vuodetun esittelyvideon kautta.

TechGoing-sivusto on saanut käsiinsä Asuksen promootiovideon tulevalle ZenFone 9 -älypuhelimelle. Videolla käydään läpi puhelimen oleellisimmat ominaisuudet ja puhelimen muotokieli päästään näkemään joka kuvakulmasta. Pääset katsomaan itse videon lähdelinkin takaa.

5,9-tuumaisella Samsungin AMOLED-näytöllä varustetun puhelimen sisällä tulee sykkimään Qualcommin Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri. Näyttö tukee 120 hertsin virkistystaajuutta, mutta resoluutiosta ei esittelyvideolla ole mainintaa. ROG Phone 6:n kanssa jaettua on myös Sonyn 50 megapikselin IMX766-sensori, mutta ZenFonen tapauksessa kameramoduliin on mahdutettu myös Gimbal-kuvanvakain. Täysin Gimbal-vakaimen luonne ei kuitenkaan selviä, sillä toisessa kohtaa videolla puhutaan 6-akselisesta ”hybridi-Gimbal-vakaimesta”.

Puhelimen kyljestä löytyy ZenTouch-panike, joka mahdollistaa sormea liu’uttamalla esimerkiksi verkkosivujen vierityksen. Samaan painikkeeseen on sisällytetty luonnollisesti näytön virtakytkin ja myös sormenjälkilukija on sijoitettu painikkeeseen. Puhelimesta tulee löytymään lisäksi IP68-suojaus vettä ja pölyä vastaan sekä 3,5 mm:n kuulokeliitin. Akun kapasiteetti on puhelimen kokoon nähden varsin mainiot 4300 mAh. Asus valmistelee puhelimelle myös useita erilaisia lisälaitteita

Lähteet: GSMArena, TechGoing