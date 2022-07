Kraftway esitteli ensimmäisiä venäläisella ohjainpiirillä varustettuja SSD-asemia

Kraftwayn mukaan SSD-asemia on jo toimitettu Elbrus-tietokoneissa, mutta ohjainpiirit tarvitsevat akuutisti uutta valmistajaa TSMC:n tilalle.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan maalta suljettiin hanat niin länsiteknologian kuin esimerkiksi TSMC:n piirivalmistuksen osalta. Maa on sittemmin pyrkinyt omavaraisempaan suuntaan myös tietotekniikassa, oli tie miten kuoppainen tahansa.

Nyt Venäjän pyrkimyksissä kohti omavaraisuutta on nähty uusi askel, kun Kraftway esitteli ASIC v1- ja ASIC v2 -SSD-asemiaan ja niille kehitettyä K1942VK018-ohjainpiiriä. Innoprom 2022 -tapahtumassa esitellyt SSD-ohjaimet ja -asemat tukevat PCI Express 4.0 -väylää.

Tom’s Hardwaren raportin mukaan K1942VK018 valmistetaan TSMC:n 28 nanometrin HPC+-valmistusprosessilla, mikä tarkoittaa samalla, että uusia ohjainpiirejä on turha odottaa samalta valmistajalta. Massatuotannon odotetaan alkavan ensi vuonna ilmeisesti yhteistyönä kiinalaisen YMTC:n kanssa. Ohjainpiireissä on kahdeksan muistikanavaa ja ne tukevat ONFI 4.0 -standardia (Open NAND Flash Interface). Yhteensopivia muistipiirejä ovat ilmeisesti periaatteessa kaikki 3D MLC-, TLC- ja QLC NAND-piirit, mutta Kraftway on erikseen validoinut Kioxian, Micronin ja kiinalaisen YMTC:n Flash-muistit.

ASIC v2 hyödyntää ”Russian GS Nanotech”-muisteja, jotka perustuvat Micronin ja Kioxian muisteihin. SSD tukee PCIe 4.0 x4 -väylää ja parhaimmillaan 16 teratavun kapasiteettia. Aseman kehaistaan yltävän 1500 Mt/s perättäisluku- ja -kirjoitusnopeuksiin, kun satunnaisluku- ja -kirjoitusnopeudet ovat yli 200 000 ja 150 000 IOPSia. Esillä olleessa demossa ASIC v2 -SSD-asema ylsi 971,32 Mt/s:n luku- ja 476,65 Mt/s:n kirjoitusnopeuteen.

ASIC v1 on suunniteltu suorituskyvyn sijasta tietoturvallisuus edellä. Se tukee sekä 2D- ja 3D MLC- ja pMLC-muisteja (Pseudo MLC, TLC joka toimii MLC-tilassa). SSD-aseman liitäntä on rajoitettu PCIe 2.0 x4 -nopeuteen ja maksimikapasiteetti 2 teratavuun. SSD-aseman kerrotaan yltävän 830 Mt/s:n perättäisluku- ja 680 Mt/s:n -kirjoitusnopeuteen, kun satunnaisluvuissa ja -kirjoituksissa nopeudet ovat 65 000 ja 55 000 IOPSia.

Lähde: Tom’s Hardware