Asus esitteli CES-messuilla uuden pelitabletin sekä läjän vuodelle 2022 päivittyviä pelikannettavia

ROG Flow Z13 -taulutietokone tukee viime vuoden ROG Flow X13 -hybridikannettavasta tuttua ulkoista RTX 3080:n sisältävää XG Mobile -näytönohjainta.

Uusien Zenbook-sarjalaisten ja OLED-näyttöjen lisäksi Asus myös päivitti CES-messuilla useita pelikannettaviaan vuodelle 2022 ja esitteli täysin uuden ROG Flow Z13 -pelitabletin.

ROG Flow Z13 on nimensä mukaisesti 13-tuumainen Windows-taulutietokone, joka kuitenkin erottuu joukosta raudaltaan. ROG Flow Z13 on ROG-sarjan laitteeksi ominaiseen tapaan suunnattu pelaamiseen ja sen sisuksista löytyykin Intelin tuoreen 12. sukupolven Core H -sarjan prosessori, jossa voi olla maksimissaan peräti 14 ydintä (6 P-ydintä + 8 E-ydintä).

Prosessorin lisäksi tehoa on tarjolla myös näytönohjaimessa, sillä integroidun Intel Iris XE -GPU:n lisäksi tietokoneen kalliimmissa konfiguraatioissa on tarjolla myös NVIDIA GeForce RTX 3050 tai RTX 3050 Ti. RAM-muistia ROG Flow Z13:een on tarjolla 8 Gt, joka on laajennettavissa 16 gigatavuun ja tallennustilaa puolestaan on mallista riippuen joko 512 Gt tai 1 Tt.

Näyttönä laitteessa toimii 16:10-kuvasuhteen 13,4-tuumainen IPS-paneeli joko 1920 x 1200 -resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella tai vaihtoehtoisesti 3840 x 2400 -resoluutiolla 60 hertsin virkistystaajuudella. Pelkkään kosketukseen ROG Flow Z13:n ohjaamista ei suoraan paketistakaan tarvitse jättää, sillä laitteen mukana toimitetaan irrotettava näppäimistö ja tablettiosan takana puolestaan on maksimissaan 170 asteen kulmaan kääntyvä tukijalka.

Energiaa syövän raudan myötä myös lämmöt nousevat pienehkön laitteen sisällä helposti korkeiksi ja siitä syystä ROG Flow Z13:n jäähdytyssiilin ja lämpöä tuottavien osien välissä on käytetty nestemetallia lämmön siirtämiseen. Tabletin tuulettimien Asus puolestaan lupaa sammuvan kokonaan kevyessä rasituksessa ja käynnistyvän vasta tarvittaessa.

Mikäli RTX 3050 Ti:n tehot eivät riitä pelaamiseen tukee ROG Flow Z13 viime vuonna julkaistun ROG Flow X13:n tavoin Asuksen omaa ulkoista RTX 3080:n sisältävää XG Mobile -grafiikkakorttia Asuksen oman liitännän kautta.

Uutuustabletin lisäksi Asus julkaisi myös rautapäivityksiä jo aiemmin esiteltyihin malleihin, kuten juuri mainittuun ROG Flow Z13:een, joka päivittyi AMD:n tuoreisiin 6000-sarjan prosessoreihin. Kyseisiä 6000-sarjaan prosessoreita käyttäviä laitteita tilaisuudessa olivat myös ROG Zephyrus Duo 16, ROG Strix G15 sekä ROG Zephyrus G14. Intelin 12. sukupolven uutuusprosessoreita käyttäviä laitteita puolestaan olivat tilaisuudessa esitellyt ROG Strix Scar 17 ja ROG Zephyrus M16.

Kaikki ROG Flow-sarjan ulkopuoliset päivitetyt kannettavat saivat myös näytönohjainpäivityksen ja niille tuli tuki korkeintaan NVIDIAn tuoreelle RTX 3080 Ti:lle.

Asus ei paljastanut tulevien kannettaviensa hintatietoja tai tarkempaa julkaisuaikataulua.

Lähde: Asus