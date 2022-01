Honor julkisti Kiinassa taittuvanäyttöisen Magic V -älypuhelimensa yhdessä uuden Magic UI 6.0 -käyttöliittymän kanssa

Honor Magic V sisältää Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirin ja tarjoaa lähes monia muita nykypuhelimia vastaavan 21,3:9-kuvaushteen etunäyttöönsä.

Honor julkisti tänään odotetusti Kiinan markkinoille uuden taittuvanäyttöisen Honor Magic V -älypuhelimensa. Kyseessä on Samsung Galaxy Z Fold3:n ja Oppo Find N:n tavoin suljettuna tavanomaista puhelinta muistuttava laite, joka avautuu kirjamaisesti paljastaen sisältään suurikokoisemman toisen näytön.

Puhelimen etupuolta koristaa 6,45-tuumainen OLED-näyttö 21,3:9 -kuvasuhteella. Etunäytön luvataan yltävän 1000 nitin kirkkauteen ja se tarjoaa 2560 x 1080 -resoluution sekä 120 hertsin virkistystaajuuden. Kuvasuhde on siis varsin lähellä monia muita nykypäivän tavallisia älypuhelimia ollen korkeampi kuin aiemmin mainitussa Oppossa, mutta kuitenkin huomattavasti Samsungin Foldeissa käyttämää leveämpi.

Puhelimen sisällä puolestaan lepää taittuva 7,9-tuumainen sisänäyttö 10:9-kuvasuhteella ja maksimissaan 800 nitin kirkkaudella. Sisänäyttö yltää korkeimmillaan 90 hertsin virkistystaajuuteen ja sen resoluutio on 2282 x 1984 näytöt tukevat valmistajan mukaan 100 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta. Honorin mukaan Magic V:n sisänäyttöön ei synny lainkaan ryppyä saranan kohdalle, minkä lisäksi laitteen väliin ei jää suljettuna lähes lainkaan rakoa, minkä myötä puhelimen paksuus on suljettuna vain 14,3 mm.

Taittuvanäyttöiset laitteet kuuluvat markkinoilla yhä edelleen väistämättä premium-luokkaan korkeine hintoineen, mutta pelkän modernin näyttöteknologian lisäksi Honor tähtää lippulaivaluokkaan myös puhelimen materiaaleillaan. Ainakin puhelimen saranassa on käytetty titaania, minkä lisäksi puhelimesta löytyy valmistajan mukaan myös hiilikuitua tuottaen kevyen, mutta kestävän, lopputuloksen. Itse puhelinta kiertävän rungon materiaalia yritys ei kuitenkaan julkistuksessaan suorasanaisesti paljastanut, joten se ei välttämättä ole titaaninen saranan tavoin.

Laitteen sisällä sykkii, kuten jo ennakkoon osattiin odottaa, Snapdragon 8 Gen 1, jonka parina on joko 8 tai 12 Gt RAM-muistia ja 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Akku puhelimessa on kooltaan 4750 mAh ja se on ladattavissa Honorin omalla SuperCharge-pikalatauksella 66 watin teholla.

Kamerajärjestelmä puolestaan muodostuu 50 megapikselin pääkamerasta, jonka parina on 50 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 50 megapikselin ”spectrum enhanced camera”, eli jonkinlainen kuvien käsittelyä avustava lisäkamera. Etunäytön ylälaidan reiässä lepäävän kameran resoluutio puolestaan on peräti 42 megapikseliä samoin kuin myös sisänäytön reikään sijoitettu kamera.

Puhelimen sisällä sykkii Android -käyttöjärjestelmä, jonka tarkkaa versiota valmistaja ei paljastanut, mutta sen päällä pyörii Honorin tuore Magic 6.0 UI -käyttöliittymä, jonka tekoälyominaisuuksia on kehitetty. Magic UI 6.0 oppii käyttäjänsä käyttötottumuksia ja osaa muun muassa suositella eri kellonaikoihin käyttäjälle eri sovelluksia tai optimoida puhelimen suorituskykyä niin grafiikkasuorituskyvyn kuin myös verkkonopeuksien osalta esimerkiksi vaihtamalla Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkojen välillä.

Uutena Magic UI 6.0:n ominaisuutena yritys esitteli myös Honor Connectin, joka on Applen AirPlayn tai Huawein Sharen kaltainen yrityksen oma langaton jakotoiminto, joka toimii Honor-laitteiden kuten puhelinten ja valmistajan omien tietokoneiden välillä. Laitteet kykenevät yhteyden yli muun muassa jakamaan tiedostoja. Oman standardinsa lisäksi Honor tukee myös Microsoftin Oma puhelin -ominaisuutta ollen ensimmäinen kiinalainen puhelinvalmistaja, jolta löytyy ohjelmiston täysi tuki.

Honor Magic V:n ennakkomyynti alkaa Kiinassa tänään ja kauppojen hyllyille laite saapuu 18. tammikuuta. Hintaa puhelimella on 8 / 256 Gt:n muistivarianttina 9 999 yuania eli noin 1 385 euroa ja 12 / 512 Gt:n mallina 10 999 yuania (n. 1525 €). Mahdollisesta länsimaiden julkaisusta yritys ei vielä julkistanut tietoja.

Lähde: Honor@YouTube, sähköpostilehdistötiedote