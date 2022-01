Asukselta 27-tuumainen 1440p-näyttö 360 hertsin virkistystaajuudella

Asuksen omien sanojen mukaan markkinoiden nopeimman 1440p-näytön lisäksi yhtiö esitteli 32-tuumainen mini-LED-näytön 4K-resoluutiolla sekä 160 hertsin virkistystaajuudella

Asuksen näyttöjulkistukset CES-messuilla eivät jääneet vain tuoreisiin OLED-paneeleihin vaan valmistaja esitteli myös tuoreen 27-tuumaisen 1440p-resoluution IPS-näytön peräti 360 hertsin virkistystaajuudella ja 32-tuumaisen mini-LED-näytön 4K-resoluutiolla ja 160 hertsin virkistystaajuudella.

Asus ROG Swift 360 Hz PG27AQN on Asuksen omien sanojen mukaan maailman nopein 1440p-näyttö. Nimensä mukaisesti näyttö yltää 360 hertsin virkistystaajuuteen ja on kooltaan 27 tuumaa. Huomattavan nopean virkistystaajuuden lisäksi näyttö tarjoaa pelaajille myös G-Sync-tuen ja virallisen NVIDIA Reflex-sertifikaatin, eli näyttö kykenee mittaamaan itsensä ja siihen liitetyn Reflex-sertifioidun hiiren viiveet.

Liitännöiksi Asus tarjoaa uutuusnäyttöönsä kolme HDMI 2.0:aa ja yhden DisplayPort 1.4:n. Lisäksi näyttöö on integroitu USB-hubi.

ROG Swift PG32UQXE puolestaan on pykälän suurempi 32-tuumainen näyttö, jonka virkistystaajuus on 160 hertsiä. Alkuun esiteltyä näyttöä hitaamman virkistystaajuuden vastapainona PG32UQXE on kuitenkin resoluutioltaan peräti 4K, minkä lisäksi se käyttää Mini-LED-tekniikkaa ja tarjoaa FALD-taustavalaistuksen 567 alueella. Käytössä on AUO:n AmLED-paneeli, jonka luvataan yltävän peräti 1000 nitin (cd/m2) kirkkauteen ja näytöllä onkin DisplayHDR 1000 -sertifikaatti.

PG32UQXE:n luvataan kattavan 97 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta ja pelaajien iloksi se tukee G-Sync Ultimatea ja tarjoaa 27-tuumaisen uutukaisen tavoin myös sisäänrakennetun NVIDIA Reflex -tuen. Liitännöiksi 32-tuumaiseen mini-LED-näyttöön on tarjolla yksi DisplayPort 1.4 sekä yksi HDMI 2.1, joten näyttö sopii hyvin myös konsoleiden kanssa käytettäväksi. Lisäksi tarjolla on vielä kaksi HDMI 2.0 -liitäntää sekä sisäänrakennettu USB-hubi.

Asus ei paljastanut uutuusnäyttöjensä hintoja tai tarkempia myyntiintuloaikatauluja.

