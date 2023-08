Asus esitteli maailman ensimmäistä 32″ 4k OLED -pelinäyttöä

Uutuusnäyttö saapuu myyntiin vasta ensi vuoden alussa.

Asus on esitellyt Gamescom 2023 -tapahtuman yhteydessä 32-tuumaista ROG Swift OLED PG32UCDM -pelinäyttöään, joka on varustettu 240 hertsin QD-OLED-paneelilla. GtG-vasteajaksi ilmoitetaan 0,03 millisekuntia ja maksimikirkkaudeksi 1000 nitiä. Liitinosastolta löytyy DisplayPort 1.4- ja HDMI 2.1 -liitännät sekä USB Type‑C Power Delivery -ominaisuudella. Kuvan kiinnipalamista Asus on pyrkinyt ehkäisemään custom-jäähdytyssiilillä ja grafeenimateriaalilla.

Tähän asti markkinoilla on nähty OLED- ja QD-OLED-paneelilla varustettuja 34-, 45- ja 49-tuumaisia ultrawide-pelinäyttöjä, LG:n 42- ja 48-tuumaiseen OLED-paneeliin perustuvia televisioita ja näyttöjä sekä tänä vuonna LG:n 27-tuumaiseen OLED-paneeliin perustuvia 1440p-resoluution 240 hertsin pelinäyttöjä. Asus mainostaa PG32UCDM:n olevan maailman ensimmäinen 32″ 4k OLED -pelinäyttö. Saatavuudeksi on tässä vaiheessa ilmoitettu ensi vuoden ensimmäinen neljännes, mutta hintaa ei toistaiseksi kerrottu.

Lisäksi yhtiö esittely 34- ja 49-tuumaiset ROG Swift OLED PG34WCDM- ja PG49WCD-ultrawide-pelinäytöt, joista ensimmäiseksi mainittu käyttää 3440×1440-resoluution ja 240 hertsin OLED-paneelia ja jälkimmäinen 5120×1440-resoluution ja 144 hertsin QD-OLED-paneelia.

Lähde: Asus