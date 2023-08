Ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Starfield-pelille sekä ICARUS: New Frontiers -laajennokselle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 537.13 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 537.13 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Starfieldille sekä ICARUS: New Frontiers -laajennokselle. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei valitettavasti ole mainintoja. Voit lukea lisää mm. uusista G-Sync Compatible -sertifioinneista ja optimoiduista GeForce Experience -asetuksista NVIDIAn Game Ready -artikkelista.

Tuttuun tapaan ajureissa on jälleen korjattu aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjatuiksi pelibugeiksi on listattu Battlefield 2042:n epävakaus Freestyle-filttereitä käytettäessä ja Ratchet & Clank: Rift Apart -pelin suorituskykyvaihtelut, joiden syyksi on paljastunut NVIDIA Reflexin ja DirectStoragen väliset ongelmat. Lisäksi Vegas Pro FX:n esikatseluikkunan toimimattomuus joillain kannettavilla on raportoitu korjatuksi. Tiedossa olevia ongelmia listataan kaksi: Halo Infiniten merkittävät suorituskykyongelmat Maxwell-arkkitehtuurin näytönohjaimilla sekä DaVinci Resolven suorituskykyongelmat tietyissä tilanteissa, jotka juontavat juurensa korkean muistinkäytön tilanteissa sisällöntuotantosovelluksissa esiintyneiden vakausongelmien korjauksiin. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä