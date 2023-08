Shadow Base 800 tulee saataville peräti viitenä versiona, joista jokaisessa on panostettu ennen kaikkea ilmankiertoon.

Be quiet! on nimensä mukaisesti tunnettu parhaiten hiljaisuuteen panostavista tuotteistaan eikä yhtiön kotelot ole tehnyt tähän juurikaan poikkeusta. Uudessa Shadow Base 800 -kotelossa tärkeintä on kuitenkin ollut hyvä ilmankierto.

Be quiet! Shadow Base 800 on miditornikokoluokan kotelo, johon on helppo sovittaa niin 420 mm:n jäähdyttimiä kuin E-ATX-emolevyjä ja markkinoiden tehokkaimmilla coolereilla varustettuja näytönohjaimiakin. Asennusta helpottaa entisestään kiintolevyjen ja SSD-asemien työkaluvapaat asennuskelkat.

Kotelosta tulee saataville peräti viisi erilaista versiota joka makuun. Versiot eroavat toisistaan valaistuksen ja tuulettimien osalta. Perusmalli Shadow Base 800 Blackissa ei ole RGB:tä tuulettimissa sen enempää kuin itse kotelossakaan, DX Blackissa ja DX Whitessä koteloon on lisätty maltillisesti RGB-valaistusta, kun FX Black- ja White -mallit tuovat DX-malleihin lisää RGB-valoja Light Wings -tuulettimien voimin. FX-malleissa on myös kahdeksaa laitetta tukeva hubi RGB-valaistukselle ja PWM-tuulettimille.

Be quiet! Shadow Base 800:n tekniset ominaisuudet:

Strategiset mitat ja tilavuus: 550 x 247 x 522 mm (S x L x K), 70,9 litraa, 11,7 kg

Materiaalit: SGCC Teräs, ABS-muovi

Emolevy-yhteensopivuus: mini-ITX, m-ATX, ATX, E-ATX

Etupaneelin I/O: 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2, HD Audio (mikrofoni + kuulokkeet)

Asemapaikat: Vakiona 2 x 3,5” + 4 x 2,5”, lisävarustein 4 x 3,5” ja 8 x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7

Lisäkorttien maksimipituus: 430 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 180 mm

Virtalähteen maksimipituus: 250 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 3 x 120 / 140 mm Katossa 3 x 120 / 140 mm Pohjassa 1 x 120 / 140 mm Katossa 1 x 120 / 140 mm Mukana 3 x Pure Wings 3 140 mm (perus- ja DX-mallit) tai 4 x Light Wings 140 mm (FX-mallit)

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Katossa 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Takana 120 mm



Be quiet! Shadow Base 800 -kotelot saapuvat myyntiin 5. syyskuuta 3 vuoden takuulla varustettuna. Perusmallin suositushinta on 149,90 euroa, DX-mallien 169,90 euroa ja FX Blackin 199,90 ja FX Whiten 209,90 euroa.

Tuotesivut, Lähde: Lehdistötiedote