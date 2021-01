Asus esitteli tulevan Intel Z590 -emolevymallistonsa

Asuksen emolevyvalikoiman hintahaitari lähtee Prime Z590M-Plussan alle kahdesta sadasta aina ROG Maximus XIII Extreme Glacialin yli 1500 euroon.

Intelin CES 2021 -virtuaalimessuilla annettiin ensimmäiset maistiaiset tulevista Rocket Lake -prosessoreista, joita odotetaan myyntiin maaliskuussa. Ensimmäiset uusien prosessoreiden kaveriksi tarkoitetut 500-sarjan emolevyt ovat kuitenkin saapumassa myyntiin jo helmikuussa.

Asuksen Z590-emolevyvalikoima jakautuu tuttuun tapaan ROG Maximus-, ROG Strix-, TUF- ja Prime -sarjoihin. Yhteensä Asus esitteli tässä vaiheessa 13 emolevyä.

Yhtiö on panostanut Maximux XIII Extreme -huippumalleihin peräti 18+2-vaiheisen virransyötön, jota jäähdytetään perusmallissa alumiinisiilillä ja Glacial-mallissa integroidulla monoblokilla. Yhtiö on toteuttanut Glacial-mallin monoblokin yhteistyössä EKWB:n kanssa. Kaikille Maximus XIII -malleille on puolestaan yhteistä uudet Thunderbolt 4 -liittimet ja Wi-Fi 6E -tuki, joka löytyy myös Strix-sarjan emolevyistä.

Extreme-mallien mukana toimitetaan lisäksi uusi ROG Fan Controller, joka on suunniteltu sopimaan 2,5-tuumaiseen asemapaikkaan helpon asentamisen takaamiseksi. ROG Fan Controller on varustettu kuudella 4-pinnisellä tuuletinliittimellä ja osoitettavalla RGB-liittimellä sekä kahdella lämpösensoriliittimellä. Äänentoistoa varten Extreme-mallit saavat puolestaan uuden ROG Clavis:n, ulkoisen USB Type-C -liitäntää hyödyntävän DAC:n (Digital to Analog Converter), jonka sisältä löytyy neljä ESS:n muuntajaa, joista kukin on pyhitetty tietylle taajuusalueelle.

Emolevyjen Suomi-hinnat eivät ole vielä tiedossa, mutta Asuksen Saksan toimisto paljasti jo paikalliset suositushinnat emolevyille. Edullisimmillaan Asuksen Z590-emolevyn saa Prime Z590M-Plussan muodossa, jonka suositushinta on Saksassa 189 euroa. Listan toisesta päästä löytyvät odotetusti Extreme-mallit: Maximus XIII Extreme 960 euroa ja Extreme Glacial 1516 euroa. Löydät kaikkien mallien Saksan hinnat ja julkaisuaikataulun yllä olevasta taulukosta.