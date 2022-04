80+ Titanium -energiatehokkuussertifikaatin lisäksi virtalähteellä on Cybeneticsin Lambda A++ -sertifikaatti hiljaisuudesta.

Asus antoi ensimaistiaiset tulevasta ROG Thor -virtalähteestä jo viime syksynä kertoessaan sen tulevan tukemaan PCI Express 5.0:n uutta 16-pinnistä lisävirtaliitintä. Nyt yhtiö on myös julkaissut virtalähteen, mikä samalla paljasti muitakin mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia.

Asus ROG Thor 1600W Titanium on yhtiön mukaan maailman hiljaisin 1600 watin virtalähde. Yksi sen salaisuuksista on digitaalisesti ohjatut Galliumnitridi-MOSFETit, jotka parantavat virtalähteen hyötysuhdetta. Kuten nimikin antaa jo ymmärtää, virtalähde on 80 Plus Titanium -sertifioitu ja jopa ylittää standardin vaatimukset selvästi. Mukana tuleva 16-pinninen PCIe-lisävirtaliitin on konfiguroitu mahdollistamaan maksimissaan 600 watin tehonkulutus.

Virtalähteen pitää hiljaisena tyypillisiin kilpailijoihin verrattuna jopa kaksinkertaista pinta-alaa tarjoavat siilit sekä 135 mm:n PWM-ohjattu tuuletin. Tuuletin käynnistyy vasta, kun virtalähteen rasitus ylittää 50 % sen kapasiteetista. Reaaliaikaista kulutusta pääsee myös tarkastelemaan kätevästi virtalähteen kyljestä löytyvästä OLED-näytöstä. Äänentuoton osalta Asus onkin netonnut virtalähteelleen Cybeneticsin Lambda A++ -sertifikaatin; virtalähteen tuotesivujen mukaan sen maksimi meluntuotto olisi vaivaiset 20 dB. Thorin kyljestä löytyvä ROG-logo ja Thor-koristekulma ovat RGB-valaistuja ja ohjattavissa Aura Syncin kautta.

Asus ei valitettavasti paljastanut tässä vaiheessa virtalähteen hinnoittelua. Takuuta ROG Thor 1600W Titaniumille on myönnetty 10 vuotta.

Lähde: Asus