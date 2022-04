RedMagic 7 Pro tarjoaa Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirin, jonka parina on myös valmistajan oma Red Core 1 -piiri huolehtimassa muun muassa RGB-valaistuksen prosessoinnista.

Edullisista pelipuhelimistaan Suomessakin jossain määrin tunnettu Nubia on julkaissut uuden RedMagic 7 Pro -mallin länsimaissa. Aiemmista mallisarjana puhelimista tuttuun tapaan myös uutuuden kyljeltä löytyy kosketuspinnat, jotka toimivat pelatessa erillisinä painikkeina. Puhelimen 6,8-tuumainen Full HD+ -resoluution AMOLED-näyttö toimii 120 Hz:n virkistystaajuudella ja tukee jopa 960 Hz:n kosketuksentunnistusta.

Pelipuhelimelle odotettavaan tapaan käytössä on lippulaivarautaa, eli sisuksista löytyy Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri. Snapdragonin parina Red Magic 7 Prossa on valmistajan oma Red Core 1 -piiri, joka huolehtii muun muassa RGB-valaistuksesta ja audioprosessoinnista vapauttaen Snapdragonin laskentatehoa peleille itselleen. Piirin parina RedMagic 7 Prossa on 16 Gt RAM-muistia ja joko 256 tai 512 Gt tallennustilaa.

Puhelimen 5000 mAh:n akku latautuu 65 watin pikalaturilla ja kamerajärjestelmänä RedMagic 7 Prossa toimii 64 megapikselin pääkamera yhdessä 8 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin makrokameran kanssa. Etukameran valmistaja on sijoittanut näytön alle. Pelipuhelimen jäähdytyksestä huolehtii valmistajan useista aiemmistakin malleista tuttuun tapaan aktiivinen tuuletin.

RedMagic 7 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 166,27 x 77,1 x 9,98 mm

Paino: 235 grammaa

6,8” AMOLED-näyttö, Full HD+ -resoluutio, 120 Hz, 960 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri

16 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin pääkamera, f1.79 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera, f2.0

5000 mAh akku, USB-C (3.0), 65 watin pikalataus

Android 12, RedMagic OS 5.0

RedMagic 7 Pro tulee myyntiin valmistajan omaan verkkokauppaan 22. huhtikuuta ja laajemmin 27. huhtikuuta. 256 Gt:n tallennustilalla puhelimen suositushinta on 799 euroa ja 512 Gt:n tallennustilalla puolestaan 899 euroa.

Lähde: RedMagic