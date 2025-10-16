96 % -kokoluokkaan kuuluvasta ROG Azoth 96 HE:stä löytyy mm. kustomoitava määrä ääntä vaimentavia kerroksia, uudet analogiet ROG HFX V2 -kytkimet ja OLED-kosketusnäyttö.

Tietotekniikkajätti Asus on terästänyt Republic of Gamers -pelibrändinsä näppäimistövalikoimaa. Samaan aikaan julkaistiin sekä uusi ROG Azoth 96 HE että uusi versio vuoden takaisesta Falchion Ace HFX:stä.

Asus ROG Azoth 96 HE on nimensä mukaisesti nousussa olevaan 96 % -kokoluokkaan kuuluva näppäimistö. Se on yhtiön mukaan merkittävä päivitys sarjan aiempaan tarjontaan nähden, tarjoten esimerkiksi uudet magneettiset kytkimet ja 8000 hertsin langattoman yhteyden.

Azoth 96 HE:ssä käytetään uusia magneettisia ROG HFX V2 -kytkimiä ja sen piirilevy tukee nykytrendien mukaisesti kytkinten hotswap-vaihtoa. Verrattuna ensimmäisen sukupolven HFX-kytkimeen V2-kytkimissä on 0,5 mm lyhyempi liikerata, ne vaativat 40 gramman sijasta 32 gramman painallusvoiman alussa ja 55 gramman sijasta 49 gramman painallusvoiman lopussa. Kytkinten tarkkuus on parantunut 0,1 mm:stä 0,01 millimetriin, kiitos näppäimistön ROG Hall Effect –teknologian, jonka kerrotaan hyödyntävän uusien kytkinten parempaa magneettivuon toleranssia. Näppäimistö tukee luonnollisesti myös kyseenalaista ja monissa esports-peleissä kiellettyä Speed Tap –toimintoa.

Uusi Azoth on ns. kelluvarakenteinen eli gasket-mount-tyyppinen ja sen sisältä löytyy jopa kuusi ääntä vaimentavaa kerrosta: yhteensä neljä Poron-vaahtokerrosta, joista kaksi on käyttäjän poistettavissa, IXPE-kerros sekä silikonikerros. 96 % -näppäimistön yläkulmasta löytyy kolmisuuntainen säätönuppi sekä 1,47” OLED-kosketusnäyttö, johon saa näkymään niin näppäimistön kuin koneenkin tietoja tai vaikka omat suosikkianimaatiot. Näppäimistöön on tarjolla sekä kaksoisvaletut ROG PBT Doubleshot- että UV-suojakerroksella varustetut ROG ABS -näppäinhatut.

Näppäimistö tukee sekä langallista tilaa USB-C:n kautta, Bluetoothia että langatonta 8000 hertsin päivitystaajuudella toimivaa ROG SpeedNova –teknologiaa. Yhtiön markkinointimateriaalien mukaan näppäimistön vasteaika on tyypillisen 1 millisekunnin sijasta pienimmillään vaivaiset 0,125 ms. Erikseen aktivoitava Zone-tila poistaa pelisuorituksen optimoivan RGB-valaistuksen käytöstä, aktivoi 8000 hertsin päivitystaajuuden pelatessa oleellisimmille näppäimille ja tiputtaa muiden näppäinten päivitystaajuuden 250 hertsiin. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan myös kustomoida Zone-tilan asetuksia näppäinkohtaisesti. Näppäimistöä hallitaan uudella Gear Link –sovelluksella suoraan verkkoselaimen kautta.

Viime vuonna julkaistun ROG Falchion Ace HFX:n uusi versio on toteutettu yhteistyössä ROG-lähettiläs Mathieu ‘ZywOo’ Herbautin kanssa. Voit tutustua näppäimistön tarkempiin ominaisuuksiin aiemmissa uutisessamme, sillä ainut ero lehdistötiedotteen perusteella on näppäimistön kustomoidussa ulkonäössä.

Asus ei ole vielä ilmoittanut, milloin, mihin hintaan tai millä näppäinasetteluilla uutuusnäppäimistöt tulevat saataville.

