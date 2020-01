Asus julkaisi Tinker T Edge -minitietokoneen Googlen TPU-piirillä

Tinker T Edge on suunnattu etenkin tekoälystä kiinnostuneille kehittäjille ja harrastajille.

Asus on esitellyt ”luottokorttikokoluokkaan” mielenkiintoisen uuden minitietokonetulokkaan. Tinker T Edge sisältää Googlen TPU-sirun ja on suunnattu ensisijaisesti tekoälystä kiinnostuneille kehittäjille ja harrastajille.

Tinker T Edge on perinteisempien sisarustensa tavoin erittäin pienikokoisen ja verrattain täyteen ahdettu tietokone. Poikkeuksellisesti se on varustettu kuitenkin aktiivisella jäähdytyksellä ilmeisesti Googlen Edge TPU-sirun vuoksi. Kuvan perusteella Edge-siru on asennettu erilliselle tytärpiirilevylle, joka istuu muutaman millin varsinaisen tietokoneen piirilevyn yläpuolella.

Varsinaisen prosessorin tehtäviä hoitaa NXP:n i.MX 8M -ARM-järjestelmäpiiri. Se on varustettu neljällä Cortex-A53- ja yhdellä Cortex-M4-ytimellä sekä Vivanten grafiikkaohjaimella. Järjestelmäpiirin tukena on yksi gigatavu kaksikanavaista LPDDR4-muistia, 8 Gt eMMC-tallennustilaa ja tuki SD 3.0 -väylälle microSD-kortinlukijaa varten. Edge TPU -siru perustuu tensoriyksiköihin, mutta sen tarkemmasta konfiguraatiosta ei ole tietoa. Googlen mukaan se tarjoaisi 4 TOPS:in suorituskykyä 2 watin kulutuksella.

Tietokoneelle syötetään virtaa poikkeuksellisesti peräti 45 wattia läpi päästävällä DC-virtaliittimellä, joka takaa Asuksen mukaan vakaan toiminnan riippumatta siitä, kuinka monta muuta laitetta Tinker T Edgeen on kytketty. Muu liitinvalikoima piirilevyllä sisältää MIPI-DSI-pinnit näytöille ja kahdet MIPI-CSI-pinnit kameroille, värikoodatut GPIO-liittimet, HDMI-liitin, yksi USB Type-C- ja kaksi USB Type-A -liitintä ja gigabitin verkkoliitäntä. Tietokoneesta löytyy lisäksi tuki Wi-Fille ja Bluetoothille sekä ohjelmoitavalle LED-valaistukselle esimerkiksi huomiovaloja varten.

