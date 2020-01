Sensorissa käytetyt pikselit ovat 50 % suuremmat kuin muissa markkinoilta löytyvissä 48 megapikselin mobiilisensoreissa.

Kamerasensorivalmistaja OmniVision on julkaissut CES-messuilla uuden mobiililaitteisiin suunnatun OV48C-sensorin, jossa käytetään kilpailevia tuotteita suurempaa pikselikokoa. OV48C:n resoluutio on 48 megapikseliä (8064×6048), mutta sen fyysinen koko on sama 1/1,3″ kuin Samsungin 108 megapikselin ISOCELL Bright HMX -sensorissa. Tämän myötä sensorin pikselikoko on tavanomaisen 0,8 mikrometrin sijaan 1,2 mikrometriä. OV48C:ssä käytetään neljän vierekkäisen Quad Bayer -suodatinta ja sensori tukee rautatason uudelleenmosaikointia (remosaic) 48 megapikselin Bayer-muotoon. Neljän pikselin ryppääksi yhdistettynä pikselikooksi muodostuu täten 2,4 mikrometriä.

Sensorin kerrotaan tarjoavan nopean sisäänrakennetun HDR-ruutujen yhdistämistuen, rajaukseen perustuvan zoomauksen 12 megapikselin tarkkuudella, erinomaisen signaali-kohinasuhteen (SNR) sekä edistyneet hämäräkuvausominaisuudet. Sensori tukee myös pikselien binnausta nelinkertaisen herkkyyden mahdollistamiseksi jopa 4K 60 FPS -videokuvauksessa.

OV48C on parhaillaan samplausvaiheessa ja laitevalmistajien saatavilla. Sensoria käyttävistä kuluttajatuotteista ei ole toistaiseksi tietoa.

Lähde: OmniVision