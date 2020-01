Samsung esitteli PCIe 4 -väyläisen 980 Pro NVMe M.2 SSD-aseman

Toisella vuosineljänneksellä tuleva SSD-asema lupaa PCIe 4 -väylässä 6500 Mt/s:n luku- ja 5000 Mt/s:n kirjoitusnopeutta

PCI Express 4.0 saapui SSD-asemiin viime kesänä AMD:n Ryzen 3000 -sarjan prosessoreiden myötä. Useat valmistajat julkaisivat nopealla aikataululla ensimmäiset PCIe 4 -SSD-asemansa, mutta markkinoiden kärkinimi Samsung on esitellyt sellaista vain yritysmarkkinoille. CES 2020 -messuilla tilanne muuttui vihdoin, kun yhtiön osastolta löytyi seuraavan sukupolven SSD-asema kuluttajille.

Japanilainen PC Watch löysi Samsungin uuden 980 Pro -SSD-aseman yhtiön messuosastolta. Samsungin esille pistämien tietojen mukaan PCI Express 4.0 -standardia tukeva NVMe M.2 SSD-asema tulee saataville 250, 500 ja teratavun kapasiteeteissa ja sille luvataan perättäisluku- ja kirjoitusnopeutta 6500 ja 5000 Mt/s. PCI Express 3.0 -väylään kytkettynä aseman perättäisluku- ja kirjoitusnopeudet ovat 3500 ja 3300 Mt/s. Valitettavasti yhtiö ei kertonut tarkempia tietoja esimerkiksi ohjain- tai NAND-piireistä, saati sitten aseman IOPS-nopeuksista.

SSD-aseman tehonkulutus on noussut selvästi viime sukupolven Evo Plus -malliin nähden, mikäli se on kytkettynä PCIe 4 -väylään. Tällöin aseman tehonkulutus on luettaessa korkeimmillaan 7,11 ja kirjoittaessa 6,44 wattia, kun PCIe 3 -väyläisen 970 Evo Plussan kulutus on 4,94 ja 4,98 wattia. PCIe 3 -väylässä 980 Pron tehonkulutus tippuu kuitenkin selvästi, ollen luettaessa 4,03 ja kirjoittaessa 4,02 wattia eli 970 Evo Plussaakin pienemmät.

PC Watchin mukaan SSD-asemat tulevat saataville vuoden toisen neljänneksen aikana. Asemien hintatasosta ei ole vielä tietoa.

Lähde: PC Watch