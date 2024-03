Hiljalleen yleistyvä tuki emolevyn takapuolen liittimille löytyy myös Asuksen uutuuskotelosta, joka tarjoaa lisäksi muun muassa neljä esiasennettua 140 millimetrin tuuletinta.

Asuksen TUF Gaming -tavaramerkin alle on julkaistu uusi GT302 ARGB -miditornikotelo, johon voi asentaa takapuolisilla liittimillä varustetun emolevyn, jollaisia ovat esimerkiksi Asuksen omat BTF-mallit. Lehdistötiedotteessaan Asus kertoo kotelon kuuluvan miditorniluokkaan, mutta se tukee myös joitain E-ATX-emolevyjä.

Mustana tai valkoisena tuleva GT302 ARGB on valmiiksi varustettu neljällä 140 millimetrin ARGB-tuulettimella, jotka ovat vieläpä 28 mm paksuja. Lisäksi kattoon voi halutessaan asentaa maksimissaan 360 mm:n nestejäähdyttimen. Tietokoneen kasauksen helpottamiseksi paneelit irtoavat nykytrendin mukaisesti ilman työkaluja. Etupaneelissa on pienistä neliöistä koostuva verkkorakenne ja kylkipaneelit ovat keskenään vaihdettavissa. Käyttäjä voi siis valita, haluaako hän asentaa lasikyljen perinteisesti ikkunaksi vasemmalle puolelle kotelon edestä katsottuna vai oikealle puolelle kaapelinhallinnan esittelyä varten. Kaapeleille kotelon oikean puolen sivukammiossa on varattu 37 mm tilaa.

GT302 ARGB voi mahduttaa sisäänsä maksimissaan 407 mm pitkän näytönohjaimen joko vaaka- tai pystyasennossa. Kotelon kaksi kiintolevykelkkaa tukevat yhtäaikaisesti niin 2,5″ SSD-asemaa kuin 3,5″ HDD-asemaakin tilan säästämiseksi. I/O-paneelissa on kahden USB 3.0 -liitännän ja audio-mikrofoni-komboliitännän lisäksi 20 Gbps:n nopeutta tukeva USB-C-liitäntä. Lisäksi I/O-paneelin kaapelit on niputettu kiinni yhteen liittimeen asennuksen helpottamiseksi.

TUF Gaming GT302:n tekniset tiedot:

Emolevytuki: E-ATX (maks. 280 mm leveä), ATX, mATX, Mini-ITX Tuki liittimille emolevyn takana

Mitat: 235 x 520 x 485 mm

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, ABS-muovi

I/O-liitännät: 2 x USB-A (5 Gbps) 1 x USB-C (20 Gbps) Audio-mikrofoni-komboliitäntä

Asemapaikat: 2 x 2,5″ 2 x 2,5″ / 3,5″

Komponenttien maksimimitat: GPU:n pituus: 407 mm CPU-coolerin korkeus: 165 mm PSU:n pituus: 220 mm

Jäähdytintuki: Etupaneeli: 140 / 280 mm Kattopaneeli: 240 / 280 / 360 mm

Tuuletintuki (esiasennettuna 4 x 140 mm) Etupaneeli: 3 x 140 mm Kattopaneeli: 3 x 120 / 140 mm Takapaneeli: 1 x 120 / 140 mm



Asus ei paljastanut lehdistötiedotteessaan GT302 ARGB:n saatavuutta tai hinnoittelua.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivu