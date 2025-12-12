Pelinäytön täysien ominaisuuksien ulosmittaaminen vaatii AMD:n Radeon RX 7600:n tai uudemman tai NVIDIAn GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaimen, RTX 40 -sarjalaiset eivät riitä.

Asus on julkistanut näytön, jota voi näkökulmasta riippuen kuvailla jopa maailman vaativimmaksi pelinäytöksi; edes GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjaimet eivät kykene hyödyntämään sen kaikkia ominaisuuksia täysillä. Näyttö tukee 5K-resoluutiota ja Dual-Mode tilaa.

Asuksen uutuusnäyttö tottelee nimeä ROG Strix 5K XG27JCG. Se tarjoilee käyttäjän silmille 5120×2880-resoluution 180 hertsin ja Dual-Modea hyödyntäen 2560×1440-resoluution 330 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Kovat vaatimukset näytönohjaimen osalta selittyvät samoilla syillä ja niiden hyödyntämiseen tarvittavan DisplayPort 2.1 -liitännän. Täyden tuen näytön ominaisuuksille saa AMD:n Radeon RX 7600:lla ja sitä uudemmilla Radeoneilla sekä NVIDIAn GeForce RTX 50 -sarjalla. Myös Intelin Arc B -sarjan näytönohjaimien pitäisi kelvata, mutta sitä ei ole sivuilla mainittu.

Näytön 27” 5K-paneeli (218 PPI) perustuu Fast IPS -paneeliin ja sille luvataan 0,3 millisekunnin vasteaika. Näyttö tukee vaihtelevaa virkistystaajuutta AMD FreeSync Premium ja NVIDIA G-Sync Compatible -sertifioidusti. Näytön teknisten ominaisuuksien listaus vaikuttaa ainakin tässä vaiheessa osin virheelliseltä, sillä siellä mainitaan esimerkiksi maksimikirkkaudeksi 400 nitiä, vaikka näyttö on mainoskuvan mukaan DisplayHDR 600 -sertifioitu. Myös muita epäkohtia ominaisuuksista löytyy esimerkiksi näyttöliittimistä, joissa ei ole listattuna DP 2.1 -liitintä, ellei se sitten ole käytettävissä vain USB-C:n läpi DP Alt Modea hyödyntäen.

Asus ei ole vielä kertonut, milloin näyttö on tulossa myyntiin tai miten se tullaan hinnoittelemaan. Tom’s Hardwaren mukaan se on kuitenkin listattu jo Hong Kongissa 6500 Hongkongin dollarin eli reilun 710 euron hintaan. Näyttöä tultaneen esittelemään tulevilla CES 2026 -messuilla.

Lähteet: Tom’s Hardware, Asus