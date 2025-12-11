Näytöissä on esiintynyt mm. välkehdintää ja vihreitä pystyviivoja.

Googlen edellisen sukupolven Pixel 9 -älypuhelinmalliston Pro- ja Pro XL -malleissa on raportoitu näyttöongelmia, kuten välkehdintää ja vihreitä pystyviivoja. Nyt valmistaja on ilmoittanut pidentävänsä kyseisistä ongelmista kärsivien laitteiden takuuta kolmeen vuoteen ostopäivästä lukien.

Google huomauttaa, ettei puhelin välttämättä kelpaa pidennetyn takuun piiriin, jos sen näyttö on haljennut tai siinä on käytetty suojalasia. Myös kastumisesta aiheutuvat vahingot saattavat vaikuttaa takuuseen.

Lisäksi Googlen taittuvanäyttöiselle Pixel 9 Pro Foldille on lisätty pidempi kolmen vuoden takuu, vaikka valmistaja ei tarkkaan määrittelekään, mitä ongelmia takuu kattaa, kuten Pro- ja Pro XL -mallien näyttöongelmien kohdalla. Kuitenkin myös Pro Foldin kohdalla on mainittu, että haljennut näyttö tai suojalasi saattavat vaikuttaa takuuseen.

Lähde: Google (1, 2), GSMArena