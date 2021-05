Asus julkisti uudet ZenFone 8 -älypuhelimet – pienikokoinen perusmalli ja Flip kääntyvällä kameralla

Asuksen uusi ZenFone 8 on paljon kaivattu pienikokoisempi high-end-puhelin.

Asus julkisti odotetusti tänään uuden ZenFone 8 -älypuhelinmallistonsa, johon kuuluu kaksi mallia – ZenFone 8 ja ZenFone 8 Flip. Uutuuksista ensin mainittu on nykymittapuulla pienikokoinen high-end-puhelin ja Flip puolestaan nojaa viime vuoden malleista tuttuun kääntyvän kameran toteutukseen. Uutuudet julkaistiin viime vuosia aikaisemmin, sillä viime vuonna julkaisu tapahtui loppukesästä.

Uudella ZenFone 8:lla Asus lähtee kosiskelemaan uutta ja viimeaikoina vähemmälle huomiolle jäänyttä käyttäjäryhmää, eli pientä suorituskykyistä puhelinta kaipaavia käyttäjiä. Asus kertoo tehneensä puhelimen optimaalisesti koosta paljon tutkimusta ja päätyneensä 5,9-tuumaiseen näyttöön 20:9-kuvasuhteen AMOLED-paneelilla. Suunnittelutavoitteeksi asetettiin alle 150 mm pituus ja alle 70 mm leveys. Asuksen mukaan puhelimesta olisi voinut tehdä vieläkin pienemmän, mutta silloin olisi pitänyt jo karsia merkittävästi teknisistä ominaisuuksista, kuten akunkestosta, suorituskyvystä ja yhteysominaisuuksista.

Sisältä ZenFone 8:sta löytyy tyypillistä high-end-rautaa, eli Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri 5G-yhteyksin, LPDDR5 RAM-muistia, UFS 3.1 -tallennustilaa ja WiFi 6E- sekä Bluetooth 5.2 -yhteydet. Suomessa myyntiin tulee kolme eri muistivarianttia – 8 & 128 Gt, 8 & 256 Gt sekä 16 ja 256 Gt.

ZenFone 8:n takakamera koostuu 64 megapikselin pääkamerasta optisesti vakautetulla objektiivilla sekä 12 megapikselin ultralaajakulmakamerasta automaattitarkennuksella ja makrokuvaustuella. Videokuvaus on mahdollista jopa 8K 30 FPS -laadulla elektronisesti vakautettuna. Etukamera on markkinoiden ensimmäinen 12 megapikselin Sony IMX663 -sensoriin perustuva toteutus ja se tukee automaattitarkennusta.

Akun kapasiteetti on 4000 mAh ja Asus mainostaa sen olevan suurin akku alle kuuden tuuman kokoluokassa. Lataaminen on tuettuna 30 watin teholla ja tyhjästä 80 %:iin akun luvataan latautuvan alle 40 minuutissa. Asus tarjoaa edelleen akun elinikää pidentäviä toimintoja, kuten latausnopeuden rajoittamisen sekä maksimilataustason valinnan. Stereokaiuttimet hyödyntävät Cirrus Logicin älyvahvistimia ja ovat io-techin ensituntumien perusteella erittäin hyväsointiset etenkin puhelimen koko huomioiden. Audiopuolen varustukseen kuuluu myös Qualcommin Aqstic DAC:ia käyttävä 3,5 mm ääniliitäntä.

Android 11 -pohjaisessa ZenUI 8 -käyttöliittymässä on parannettu mm. navigointiominaisuuksia, akun ylläpitotoimintoja, ilmoituksia, ääniasetuksia ja käyttöliittymän kustomointimahdollisuuksia. Valmistaja lupaa molemmille ZenFone 8 -malleille vähintään kaksi Android-versiopäivitystä (Android 12 ja 13).

ZenFone 8 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 148 x 68,5 x 8,9 mm

Paino: 169 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus edessä, Gorilla Glass 3 takana, IP68

5,9” E4 AMOLED, 2400 x 1080 (20:9), 120 Hz, HDR10+, 240 Hz kosketuksentunnistus, 800/1100 cd/m2(keskiarvo/pistemäinen maksimi)

Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

8 tai 16 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

X60-modeemi, 5G-tuki, 3800/542 Mbit/s, SA & NSA, Sub 6 GHz (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78)

LTE Cat.20/13 (2000/150 Mbit/s), 5CA, 4×4 MIMO

WiFi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO), WiFi Direct

Bluetooth 5.2, (EDR + A2DP), HFP, AVRCP, HID, PAN, OPP, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, NFC

GNSS GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC(L5)

Takakamera: 64 Megapikselin IMX686 (0,8 µm pikselikoko), f1.8, 2×1 OCL PDAF, 26,6 mm polttoväli (kinovastaava), OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, Sony IMX363 -sensori (1,4 um pikselikoko), 113° kuvakulma, f2.2, Dual PDAF, 4 cm makro Videotallennus: 8K 30 FPS, 4K 60 FPS & 120 FPS (slo-mo), OZO Audio Zoom & Noise Reduction

12 megapikselin etukamera, IMX 663 -sensori (1,22 um pikselikoko), f2.2, Dual PDAF

4000 mAh akku, MMT-tekniikka, USB 2.0 Type-C, 30W -pikalataus (USB PD 3.0 PPS, Quick Charge 4.0)

lineaariset stereokaiuttimet (10×12 & 12×16 mm), 2 x Cirrus Logic CS35L45 -monovahvistimet, 3,5 mm ääniliitäntä, Qualcomm Aqstic WCD9385 DAC, Dirac HD

Android 11, Zen UI 8, vähintään kaksi versiopäivitystä

ZenFone 8 Flip ei sen sijaan tarjoa fyysisesti oikeastaan mitään uutta viimevuotiseen ZenFone 7 -mallistoon nähden, vaan päivitystä ovat kokeneet vain sisuskalut. Asus kertoo keskittyneensä laitteessa neljään pääseikkaan – näyttöön, akunkestoon, suorituskykyyn ja uniikkiin kameraan. Laitteen runko on alumiinia, etulasi Gorilla Glass Victusta ja takalasi hyvän naarmunkestävyyden vuoksi valittua Gorilla Glass 3:sta. Näyttö on edelleen 6,67-tuumainen 90 hertsin AMOLED-paneeli Full HD+ -tarkkuudella.

Sisältä löytyvä rauta on päivitetty pohjautumaan Qualcommin Snapdragon 888 -lippulaivapiiriin. Suomessa Flipistä tulee myyntiin ainoastaan 8 & 256 Gt:n muistivariantti. Tallennustilaa voi laajentaa muistikortilla. Akun 5000 mAh kapasiteetti ja 30 watin latausteho ovat pysyneet ennallaan.

Takaa eteen kääntyvän kolmoiskameraratkaisun kamerat ovat pysyneet muuttumattomina viime vuoden ZenFone 7 -mallista. 7 Pro -malliin nähden optisista kuvanvakaimista on valitettavasti luovuttu. Tarjolla on 64 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 8 megapikselin telekamera 3x zoomilla. Kääntyvän kolmoiskameran moottoria ja saranaratkaisua on parannettu ja sen luvataan nyt olevan nopeampi, vahvempi ja kestävän 35 kg:n painon sekä 300 000 avauskertaa.

ZenFone 8 Flip tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,0 x 77,3 x 9,6 mm

Paino: 230 grammaa

Rakenne: 6000-sarjan alumiinirunko, Gorilla Glass 6 edessä, Gorilla Glass 3 takana ja kameran suojana

6,67” AMOLED, 2400 x 1080 (20:9), 90 Hz, HDR10+, 200 Hz kosketuksentunnistus, 700/1000 nits (keskiarvo/pistemäinen maksimi)

Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 2 Tt)

X60-modemi, 5G-tuki, SA & NSA, Sub 6 GHz (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78)

LTE Cat.20/13 (2000/150 Mbit/s), 6CA, 4×4 MIMO

WiFi 6 (802.11ax) (2×2 MIMO), Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.2, EDR, A2DP, aptX Adaptive, ACC, NFC

GNSS GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC(L5)

Takakamera: 64 Megapikselin IMX686 (0,8 µm pikselikoko), f1.8, 2×1 OCL PDAF, 26,6 mm kinovastaava polttoväli 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, Sony IMX363 -sensori (1,4 um pikselikoko), 112° kuvakulma, f2.2, Dual PDAF, 4 cm makro 8 megapikselin telekamera, Omnivision OV08A -sensori, 3x optinen zoom, 80 mm kinovastaava polttoväli Videotallennus: 8K 30 FPS, 4K 60 FPS & 120 FPS (slo-mo)

5000 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 30W -pikalataus (USB PD 3.0 PPS, Quick Charge 4.0)

stereokaiuttimet erillisillä NXP TFA9874 -vahvistimilla ja 8×9 & 12×17 mm elementeillä, Dirac HD

Android 11, Zen UI 8, vähintään kaksi versiopäivitystä

ZenFone 8:n lähtöhinta (8 & 128 Gt) Suomessa on 699 euroa ja värivaihtoehtoja ovat Obsidian Black sekä Horizon Silver. 8 & 256 Gt variantti maksaa 749 euroa ja 16 & 256 Gt huippuversio 829 euroa.

ZenFone 8 Flipistä tulee myyntiin ainoastaan 8 & 256 Gt muistivariantti 829 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat Galactic Black ja Glacier Silver. Molemmat mallit ovat saatavilla heti julkaisusta lähtien Asuksen omasta verkkokaupasta sekä Gigantista, Powerista, Proshopista, Elisalta ja Verkkokauppa.comista. 26. toukokuuta mennessä puhelimen ostaneet saavat puhelimen 50 euron alennuksella ”Zenfone8” -alennuskoodia käyttäen.

Lähde: Lehdistötiedote