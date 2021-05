Pelinäyttöjen lisäksi AUO:n SID 2021 -valikoimaan kuuluivat esimerkiksi rullattava kaksipuoleinen OLED-paneeli ja autokäyttöön tarkoitettu micro LED -näyttö.

Uutisoimme aiemmin Samsung Displayn esittelemistä uusista näyttöpaneeleista. Myös AU Optronics on esitellyt samaisen SID 2021 -tapahtuman tiimoilta uusia paneeleita ja näyttöjä.

AUO:n uutuuspaneeleista io-techin lukijakunnan keskuudessa mielenkiintoisimpia lienevät pelikäyttöön tarkoitetut paneelit ja näytöt. Suoralla paneelilla varustettujen näyttöjen saralla esillä oli 360 hertsin FullHD (1920×1080) AHVA-paneelilla varustettu 25”-pelinäyttö ja 300 Hz:n QHD (2560×1440) AHVA-paneelilla varustettu 27”-pelinäyttö A.R.T.-teknologialla (Advanced Reflectionless Technology) heijastusten poistoon. AHVA on IPS-tyyppinen paneeli.

Kaarevien näyttöjen puolella tarjolle tulee 27”:n QHD-resoluutiolla ja 240 Hz:n virkistystaajuudella varustettu, 1000R:n kaarevuuden tarjoava näyttö sekä 34”:n WQHD-resoluution (3440×1440) ja 165 Hz:n virkistystaajuuden tarjoava erittäin kaareva 800R:n näyttö.

Lisäksi yhtiö esitteli muun muassa MiniLED-taustavalaistuksella varustettuja näyttöjä, joihin lukeutuvat ainakin 32”:n UHD-näyttö (3840×2160) DisplayHDR 1400 -tuella sekä kannettaviin suunnatut 17,3”:n ja 16”:n näytöt DisplayHDR 1000 -tuella. 17,3”:n näyttö on varustettu UHD-resoluutiolla, 120 Hz:n virkistystaajuudella ja 512 alueen FALD-tuen. 16”:n näytön kuvasuhde on uuden sukupolven kannettavissa yleistymään lähtenyt 16:10 ja resoluutio 2560×1600. Se tarjoaa niin ikään 512 alueen FALD-tuen, mutta virkistystaajuutta on tarjolla suurempaa veljeään korkeammat 165 Hz. Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä 32”:n UHD-pelinäyttö on varustettu yli 1000 alueen FALD-tuella ja 144 hertsin virkistystaajuudella.

Näyttöjen lisäksi yhtiö esitteli mielenkiintoista paneeliteknologiaa, joka ei ole ainakaan vielä materialisoitunut näytöksi asti. Yhtiön mustesuihkutulostettavaan OLED-teknologiaan perustuva uusi 32-tuumainen paneeli tarjoaa UHD-resoluution ja 144 hertsin virkistystaajuuden. Paneelin markkinoille saapumisesta mahdollisessa lähitulevaisuudessa ei ole tällä haavaa tietoa.

Lisäksi esillä oli 5,6-tuumainen rullattava ja kaksipuoleinen OLED-näyttö, joissa kumpikin näytön puoli on toisesta riippumaton, 8K4K-resoluution 32-tuumainen paneeli ammattilaisnäyttöihin sekä autokäyttöön suunnattu micro LED -näyttö. Voit tutustua AU Optronicsin SID 2021 -tarjontaan tarkemmin yhtiön videosarjassa.

