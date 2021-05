Testasimme Arcticin kohtalaisen edulliseen hintaluokkaan tähtäävän Liquid Freezer II 360 -AIO-nestecoolerin.

Edellisen 150–200 euron 360 millimetristen AIO-coolereiden jatkona io-techin testilaboratorioon päätyi selvästi edullisempaa hintaluokkaa edustava 125 euron suositushinnalla varustettu Arctic Liquid Freezer II 360. Arciticin cooleria oli artikkelin kirjoitushetkellä saatavilla edullisimmillaan jopa alle hieman vajaaseen sataan euroon.

Tutustumme artikkelissa Liquid Freezer II 360:een Oulun testikokoonpanossa ja teemme sille perinteiset melu- ja suorituskykymittaukset. Vertailukumppaniksi Arcticille ajoimme testit myös edellisen vertailun voittajalla – be quiet! Silent Loop 2 – ja ilmajäähdytteisten prosessoricoolereiden parhaimmistoa edustavalla Noctua NH-D15:llä.

Artikkelissa on myös hieman uudistettu testirutiinia poistamalla vanhat ”minimitason” ja ”keskivälin” tuuletinnopeudet vakiotuulettimilla. Sen sijaan testit on ajettu tuuletinten täydellä teholla ja äänenpainenormalisoituna 38 desibelin tasolle, joka on testeissä havaittu hyväksi rasitustason äänenpaineeksi, joka ei ole vielä häiritsevä, vaikka selvästi kuuluva onkin. Jäähdytinkennon toimivuus pienille kierrosnopeuksille testataan edelleen Noctuan referenssituulettimilla.

