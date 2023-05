Fairbuds XL kuulokkeet tarjoavat mahdollisuuden useimpien käytössä kuluvien komponenttien vaihtamiseen.

Kuluttajan korjattavaksi suunnitelluista puhelimistaan tunnettu hollantilainen Fairphone on on julkaissut uudet Fairbuds XL -kuulokkeet, joiden toteutuksessa on keskitytty vastuullisuuteen ja korjattavuuteen. Fairphonen mukaan nykypäivän kuulokkeista on tullut nopeasti yksi ongelmallisen ”käytä ja hylkää -kulttuurin” huipentuma ja osa yritysten liiketoimintamallia.

Yritys on panostanut vastuullisuuteen niin kierrätetyissä ja eettisesti tuotetuissa materiaaleissa, kuin tuotantoketjun muissakin vaiheissa, kuten tehdastyöntekijöiden reiluissa työolosuhteissa. Kuulokkeiden tuotantoketju on Fairtrade Gold -sertifioitu ja valmistuksessa on käytetty kierrätysmateriaaleja sekä 100 % kierrätysmuovia kaikissa osissa, joissa se on mahdollista. Myös pannan alumiini ja sisällä käytetty tina on kierrätettyä. Korjattavuuden ja varaosatarjonnan avulla kuulokkeet on suunniteltu kestämään pitkään. Saatavilla olevia varaosia ovat akku, kaiutinelementtien välinen kaapeli, kuulokkeen päällysteet, panta, pehmusteet, pannan jalusta, kuulokeyksiköt ja pannan päällyste.

Kuulokkeiden teknisestä toteutuksesta löytyy 40 mm:n dynaamiset elementit, joiden ääni on säädetty yhdessä Sonarworksin kanssa. Langaton Bluetooth 5.1 -yhteys tukee AAC-, SBC- ja AptX HD-koodekkeja. Kuulokkeissa on myös vastamelutoiminto. Vaikka kokoontaittuvat kuulokkeet on modulaariset ja korjattavissa, on rakenne IP54-luokiteltu. Sisäisen 800 mAh akun luvataan tarjoavan jopa 30 tuntia toistoaikaa ja akun voi vaihtaa muutamassa sekunnissa. Lataaminen tapahtuu USB-C-liitännän kautta ja sen kautta kuulokkeita voi myös käyttää johdollisena akun loputtua. Android- ja Apple-laitteille on ladattavissa oma hallintasovellus, joka tarjoaa mm. taajuuskorjaimen, kuulokkeiden korjausohjeita ja varaosien tilausmahdollisuuden.

Fairbuds XL tulee saataville Fairphonen kotisivujen sekä valikoitujen jälleenmyyjien kautta välittömästi 249 euron suositushintaan. Saatavana on kaksi eri väriä, Green Speckled ja Black Speckled.

Lähde: lehdistötiedote, tuotesivut