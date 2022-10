Basemark julkaisi alustariippumattoman GPUScore: Sacred Path -testiohjelmiston

GPUScore-testikokonaisuuden viimeinen osa tukee niin mobiililaitteita Androidilla tai iOS:llä kuin tietokoneita Linuxilla, macOS:llä tai Windowsillakin.

Suomeen mahtuu UL Benchmarksin lisäksi ainakin yksi toinen vakavasti otettava 3D-testiohjelmistoja kehittävä yritys, Basemark. Basemark on nyt julkaissut maailman tiettävästi ainoan kaikki alustat puhelimista tietokoneisiin kattavan modernia teknologiaa hyödyntävän testin.

Basemark GPUScore Sacred Path on viimeinen osa GPUScore-testikokonaisuutta, johon on julkaistu jo aiemmin Relic of Life- ja The Expedition -testit. Relic of Life on rautakiihdytettyä säteenseurantaa tukeville PC-näytönohjaimille suunnattu testi, The Expedition Android- ja iOS-älypuhelimille testi ja nyt julkaistu Sacred Path kattaa kaikki laitteet puhelimista tietokoneisiin käyttöjärjestelmää katsomatta.

Sacred Path tukee Vulkan-, Metal- ja DirectX 12 -rajapintoja kehittynein ominaisuuksin. Testisivujen mukaan pelimoottorissa hyödynnetään PBR-renderöintiä (Physically Based Rendering), IBL-valaistusta (Image-Based Lighting), Ground Truth Ambient Occlusion -varjostusta, tarkemmin määrittelemätöntä temporaalista reunojenpehmennystä, volumetristä valaistusta ja luupohjaista animointia.

Androidilla ja iOS:lla ajettaessa vaatimuksena on vähintään 4 Gt muistia ja Android 11 Vulkan 1.1:tä tukevalla grafiikkaohjaimella tai iOS 15 -laite Metal-rajapintaa tukevalla grafiikkaohjaimella. Tietokonepuolella virallisesti tuettuina ovat Windows 10 ja 11 (DirectX 12, Vulkan 1.1+), Ubuntu 20.04 LTS (Vulkan 1.1+) ja macOS 12 (Metal), mutta Linux-binääri on saatavilla Flatpak-muodossa myös muille Linux-distroille. Lisäksi näytönohjaimessa on oltava vähintään 3 Gt muistia ja tietokoneessa 8 Gt keskusmuistia. Testitulokset ovat vertailukelpoisia eri alustojen välillä.

