Dark Rock Pro 5 on suunnattu enemmän hiljaisuutta arvostaville, kun Elite-malli iskee viimeisimmätkin suorituskykytipat hakeviin paremmin.

Saksalainen monitoimijo be quiet! on julkaissut kerralla kaksi uutta huippupään prosessoricooleria. Uudet Dark Rock Pro 5 ja Dark Rock Elite lupaavat jäähdytystehoa jopa 270 ja 280 watin TDP:n edestä.

be quiet! Dark Rock Pro 5 ja Dark Rock Elite ovat pääosin yhdestä puusta veistettyjä. Kumpikin niistä perustuu samaan kaksoistornirakenteeseen ja erot jäävätkin pelaajat hypnotisoivaan RGB-välkkeeseen ja toisen tuulettimen kokoon, mikä selittää 10 watin eron jäähdytystehossa.

Uusien Dark Rock -coolereiden pohjasta levitetään lämpöä kahteen alumiiniseen jäähdytintorniin seitsemän 6 mm:n lämpöputken voimin ja koko komeus on pinnoitettu keraamisella pinnoitteella, jonka luvataan varmistavan sekä elegantin ulkonäön että optimaalisen lämmönsiirron. Pro 5:n kantena toimii metalliverkko, jonka lävistää kapeahko silta ja keskeltä löytyvä be quiet! -logo, kun Elite-mallissa kapeahkon verkkoreunuksen keskeltä löytyy selvästi kookkaampi saareke logoineen RGB-valonauhalla ympäröitynä.

Dark Rock Pro 5 on varustettu yhdellä 120 mm:n ja yhdellä 135 mm:n Silent Wings PWM -tuulettimella, joista jälkimmäinen on jäähdytintornien välissä. Yhteensopivuutta erikorkuisten muistien kanssa on parannettu korkeussäädettävällä etutuulettimella. Dark Rock Ellitessä kumpikin tuulettimista on 135 mm:n kokoa ja etutuuletin on varustettu voimakkaasti muotoilulla kehyksellä, jonka luvataan parantavan muistiyhteensopivuutta. Mainosmateriaaleissa kehaistaan lisäksi coolereiden olevan yhteensopivia nestemetallin kanssa.

Pro 5:sta kehutaan liki äänettömäksi Quiet-tilassa, jossa sen meluntuotto on maksimissaan 23,3 dB(A). Performance-tilassa maksimi meluntuotto kasvaa 32,3 dB(A):n. 135 mm:n Silent Wings toimii Quiet-tilassa maksimissaan 1300 ja Performance-tilassa 1700 RPM:n nopeudella, kun 120 mm:n version maksimikierrosluvut ovat 1500 ja 2000 RPM.

Elite-mallissa on vastaavat Quiet- ja Performance-tilat, joissa maksimi meluntuotot ovat 25,8 ja 35,4 dB(A). Kumpikin 135 mm:n Silent Wings -tuulettimesta toimii Quiet-tilassa maksimissaan 1500 ja Performance-tilassa maksimissaan 2000 RPM:n nopeudella.

Kaksikolla on kokoa 145 x 136 x 168 mm, kun Pro 5 mittaa vaa’alla 1292 ja Elite 1332 grammaa. be quiet! myöntää niille kolmen vuoden takuun. Kumpikin coolereista saapuu myyntiin 24. päivä kuluvaa kuuta. Dark Rock Pro 5:n suositushinta Euroopassa on 99,90 ja Eliten 114,90 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, Dark Rock -perheen tuotesivut