Saksalainen be quiet! on julkaissut valikoimiinsa kaksi uutta koteloa, Light Base 500:n ja Light Base 500 LX:n. Käytännössä kyse on yhdestä ja samasta panoraamaikkunallisesta kotelosta, joista toisessa on ARGB-valaistus ja toisessa ei.
Light Base 500 LX tarjoaa yhtiön mukaan hiljaista eleganssia pelisuorituksen kannalta tärkeää ARGB-valaistusta unohtamatta. Kotelosta löytyy esiasennettuna neljä 120 mm:n Light Wings LX -tuuletinta: kolme käänteisillä lavoilla varustettua imemässä ilmaa sisään kyljestä ja yksi perinteinen takaseinässä puhaltamassa ilmaa ulos. Ilman sisäänoton tuulettimet on asennettu kulmaan siten, että ne puhaltavat enemmän ilmaa suoraan kohti näytönohjainta.
Valaistuksesta vähät välittäville on puolestaan tarjolla Light Base 500. Kotelo on käytännössä identtinen LX-version kanssa, mutta koska mukaan ei tarvita ARGB-ohjainta, saa siihen asennettua yhden 3,5-tuumaisen aseman enemmän. Light Wings LX -tuuletinten sijasta perusmalli käyttää Pure Wings 3 -tuulettimia, joista kolme ilmaa sisään imevää on käänteisillä lavoilla ja ulos puhaltava perinteisillä.
be quiet! Light Base 500:n ja 500 LX:n tekniset ominaisuudet:
- Ulkomitat: 432 x 305 x 436/410 mm (jaloilla/ilman)
- Paino: Light Base 500 10,91 kg, Light Base 500 LX 10,95 kg
- Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, ABS-muovi
- Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, tuki emolevyn taakse sijoitetuille virtaliittimille
- Asemapaikat:
- 500: 2 x 3,5”, 2 x 2,5”
- 500 LX: 1 x 3,5”, 2 x 2,5”
- Tuuletintuki
- Katossa 3 x 120 mm tai 2 x 140 mm
- Kyljessä 3 x 120 mm (esiasennut Light Wings LX- tai Pure Wings 3 -tuulettimet)
- Takana 1 x 120 / 140 mm (esiasennettu Light Wings LX- tai Pure Wings 3 -tuuletin)
- Pohjassa 3 x 120 mm
- Jäähdytintuki
- Katossa 120 / 240 / 280 / 360 mm
- Kyljessä 120 / 240 mm
- Takana 120 mm
- I/O-paneeli: 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2, 3,5 mm audiokomboliitin
- Virtalähteen maksimipituus: 200 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm
be quiet! Light Base 500 -malliston myynti aloitetaan 21. lokakuuta. Perusmalli 500 tulee saataville vain mustana versiona 119,90 euron suositushintaan, kun Light Base 500 LX -mallin suositushinta on mustana 144,90 euroa ja valkoisena 154,90 euroa.
Lähde: Lehdistötiedote
