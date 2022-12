Sharkoonin uutuus on hinnoiteltu noin sadan euron hintaluokkaan.

Edullisisten koteloiden parista kenties parhaiten tunnettu Sharkoon on julkaissut uuden kotelon alle sadan euron hintaluokkaan. Uusi RGB Wave -kotelo panostaa nykytrendien mukaisesti ilmankiertoon.

Sharkoon RGB Wave on ATX-kokoluokan miditornikotelo, jonka silmiinpistävin ominaisuus on sen etupaneelin ”3D-aallot”. Kotelon etupaneelin halkovat sivusta katsottuna aaltomaisesti muotoillut palkit, jotka ovat edestäpäin suoria eivätkä siten juurikaan puutu verkkoetupaneelin läpi kulkevaan ilmankiertoon. Etupaneelin takaa löytyy kolme esiasennettua RGB-valaistulla kehällä varustettua tuuletinta ja neljäs vastaava on asennettu takapaneeliin. Myös kotelon katto on I/O-paneelia lukuun ottamatta verkkoa.

RGB Waven tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 456 x 200 x 403 mm (K x L x S), 5,4 kg

Etupaneelin liitännät: 2 x USB-A 3.0, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, kuuloke- ja mikrofoniliittimet

Emolevytuki: mini-ITX, micro-ATX, ATX

Levypaikat: 5 x 2,5 ”, 2 x 3,5”

Laajennuskorttipaikat: 7

Näytönohjaimen maksimipituus: 335 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 157 mm

Virtalähdepaikka ATX (max. 175 mm)

Tuuletinpaikat: Edessä 3 x 120 mm, takana 1 x 120 mm, katossa 2 x 120/140 mm

Sharkoon RGB Wave tulee saataville välittömästi. Hinta.fi-hintaseurannan mukaan sen saa tällä hetkellä halvimmillaan 101,09 euroa toimituskuluineen.

Lähde: Sharkoon