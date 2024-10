Qualcommin edustajan lausunnon mukaan kyse on Armin perusteettomasta yrityksestä häiritä joulukuussa alkavaa oikeudenkäyntiä yhtiöiden välisestä arkkitehtuurilisenssistä.

Arm paitsi suunnittelee ja lisensoi omia prosessoriytimiään, myös lisensoi itse arkkitehtuuria muille valmistajille itse suunniteltujen ytimien kehitykseen. Jälkimmäiseen liittyen yhtiö käy myös parhaillaan oikeutta Qualcommia vastaan.

Armin ja Qualcommin oikeustaisto alkoi vuonna 2022, kun jälkimmäinen osti omia ytimiään Armin arkkitehtuurilisenssillä suunnitelleen Nuvian. Armin mukaan Qualcommin olisi pitänyt neuvotella oston jälkeen uudelleen Nuvian lisenssin jatkokäytöstä, mitä yhtiö ei tehnyt. Oman mausteensa soppaan tuo se, että Qualcommilla oli myös itsellään kyseinen arkkitehtuurilisenssi ennen Nuvia-kauppoja.

Nyt Arm on nostanut panoksia entisestään, mikäli Bloombergin tiedot pitävät paikkansa. Bloombergin mukaan Arm on antanut Qualcommille 60 päivän ennakkoilmoituksen arkkitehtuurilisenssin yksipuolisesta peruuttamisesta. Ilmoituksen ajoitus on mielenkiintoinen, sillä yhtiöiden välisen oikeuskiistan käsittelyn on tarkoitus alkaa joulukuussa.

Bloombergin tietojen voidaan olettaa pitävän paikkansa ainakin jollain tasolla, sillä Reuters on saanut Qualcommin edustajalta kommentin. Qualcommin mukaan kyse on vain jatkosta Armin perusteettomalle hyökkäykselle pitkäaikaista kumppaniaan vastaan, yrityksistä häiritä sen prosessoriydinten kehitystyötä ja yksipuolisista rojaltimaksujen nostosta riippumatta yhtiöiden välisestä arkkitehtuurilisenssistä. Yhtiön näkemyksen mukaan Arm pyrkii viimeisellä toimellaan häiritsemään joulukuussa vireillä olevaa oikeusprosessia ja sen syyt lisenssin perumiselle olisivat täysin perusteettomia. Qualcommin lausunnon mukaan se uskoo oikeusprosessin vahvistavan sen oikeudet Arm-arkkitehtuurilisenssiin, eikä yhtiö aio sietää Armin kilpailunvastaisia toimia. Arm ei ole vastannut Reutersin kommenttipyyntöön.

Lähteet: Bloomberg (maksumuuri), Reuters