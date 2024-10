Valitettavasti yhtiön ensimmäisen Snapdragon 8 Elite -puhelimen kansainvälisen julkaisun aikataulusta ei ole vielä tietoa.

OnePlus aikoo olla tässä sukupolvessa ensimmäinen tai ainakin yksi ensimmäisistä uuden Snapdragon 8 Eliten käyttöön ottavista älypuhelinmerkeistä. Nyt yhtiö on tiedottanut julkaisevansa odotetun OnePlus 13:n vielä kuluvan kuun aikana Kiinassa. Valitettavasti globaalin julkaisun aikataulusta ei ole vielä tietoa.

OnePlussan julkaisuilmoituksen yhteydessä paljastettiin samalla puhelimen ulkonäkö ensimmäistä kertaa virallisesti. Ensisilmäyksellä puhelin muistuttaa hyvin paljon edeltäjiään, mutta tällä kertaa pyöreä kamerasaareke ei ”jatku” puhelimen kylkeen vaan istuu irrallaan tutulla paikallaan hieman vasemmalla keskilinjasta. Uutta on myös kamerasaarekkeen kyljestä lähtevä raita, joka saattaa olla myös antenniraita. Hasselbladin llogo on sijoitettu raidan yläpuolelle ja OnePlussan logo tutusti puhelimen takakennen keskiöön.

Näytön suojalasi kaareutuu aavistuksen kaikilta reunoiltaan (ns. micro-quad curved display) ja näytön läpäisee keskelle yläosaa sijoitettu etukamera. Uusia painikkeita ei näytä olevan luvassa, vaan yhdeltä kyljeltä löytyy äänenvoimakkuus- ja virtapainike ja toiselta tuttu Alert Slider -liukukytkin. OnePlus 13 tulee ainakin aluksi saataville kolmessa värissä: White Dawn ns. silkkilasilla, Blue Moment puolestaan tuo tumman sinisen ”BabySkin”-tekstuurin, jonka pitäisi vaikuttaa pehmeältä, ihon kaltaiselta kosketuksessa ja Obsidian Secret on puolestaan varustettu eebenpuukuviointisella lasilla.

Puhelimen sisällä tulee sykkimään Qualcommin tuore Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri uusilla Oryon-ytimillä. Sen tueksi odotetaan parhaimmillaan jopa 24 gigatavua LPDDR5x-muistia ja maksimissaan teratavua UFS 4.0 -tallennustilaa. Näyttö tulee olemaan vuotojen mukaan BOE:n 6,82-tuumainen 3168×1440-resoluution ja 120 hertsin vaihtuvalla virkistystaajuudella varustettu X2 8T LTPO -paneeli. Vuotojen mukaan käytössä tulee olemaan myös OnePlussan osalta ensimmäistä kertaa ultraääneen perustuva sormenjälkilukija, joka on sijoitettu näytön alle.

OnePlus 13:n etukameran huhutaan olevan varustettu 32 megapikselin sensorilla ja takapuolella pääkameran roolin on ottamassa tiettävästi Sonyn 50 megapikselin Lytia 808. Puhelimen akun kapasiteetiksi povataan 6000 mAh ja lataustehon odotetaan olevan langallisesti 100 ja langattomasti 50 wattia. Suojauksiin on povattu poikkeuksellisesti jopa IP69-tasoa, kun useimmat puhelimet on varustettu parhaimmillaan IP68-tason suojauksin. IP69 tarkoittaa käytännössä höyryn ja korkeapaineisten vesisuihkujen kestoa normaalin pölynsuojauksen lisäksi.

