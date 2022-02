BOE esitteli peräti 500 hertsiin yltävän FullHD-paneelin pelinäyttöihin

Pelinäyttöihin suunnatun FullHD-paneelin lisäksi yhtiö esitteli 110-tuumaisen 8K120Hz-paneelin televisioihin.

Näyttöjen hertsikisalle ei näytä tulevan loppua. Tällä kertaa kyse ei tosin ole varsinaisesti vielä uuden näytön julkaisusta, vaan muille valmistajille näyttöpaneeleita kehittävän BOE:n uutuuspaneelista.

BOE on esitellyt ensimmäisenä valmistajana peräti 500 hertsiin yltävän 27-tuumaisen FullHD-resoluution näyttöpaneelin. Paneelilla on ilmeisesti myös ylikellotusvaraa, sillä kuvissa 500 hertsin perään on lisätty +-merkki. Valitettavasti vain kiinaksi saatavilla oleva lehdistötiedote ei kerro käytössä olevaa paneelityyppiä, tai se jää Googlen konekäännöksen jalkoihin. BOE:n nykyisten paneeleiden perusteella kyse on kuitenkin todennäköisesti IPS:n kaltaisesta ADS-paneelista. Näyttöpaneeli on aidosti 8-bittinen ja sille luvataan yhden millisekunnin vasteaika.

Lisäksi yhtiö esitteli samaan syssyyn 110-tuumaisen 8K-paneelin, jolle luvataan peräti 120 hertsin virkistystaajuus. Aivan ennen näkemättömästä resoluutio/virkistystaajuus-kombosta ei ole kuitenkaan kyse, sillä markkinoilta löytyy jo useampiakin televisioita samoin ominaisuuksin. Kyseinen resoluutio on saavutettavissa tällä hetkellä vain DisplayStreamCompression-teknologiaa hyödyntäen.

Valitettavasti tiedotteesta ei käy ilmi, milloin BOE:n uutuuspaneeleihin perustuvia näyttöjä ja televisioita on luvassa markkinoille.

