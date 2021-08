Boréas ja Cirque aikovat tuoda haptisen palautteen kannettaviin pietsosähköisellä kosketuslevyllä

Boréasin kehittämä pietsosähköinen kosketuslevyelementti on kilpailijoitaan nopeampi, yksinkertaisempi, toimintavarmempi ja halvempi.

Vaikka kannettavien kosketuslevyt ovat kasvaneet niin koossa kuin tarkkuudessakin, markkinoille ei ole saapunut juurikaan mitään uutta tai mullistavaa. Oikeastaan ainoan poikkeuksen tähän tekee kalliimman puoleinen Sensein paineen tunnistava ja haptista palautetta antava kosketuslevy Lenovon ThinkPad X1 Titanium Yoga -kannettavassa.

Pian tähän on tulossa muutos, mikäli se on Boréasista ja Cirquesta kiinni. Alps Alpinen omistama Cirque on yksi alkuperäisistä kapasitiivisen kosketusteknologian keksijöistä ja Boréas puolestaan pietsosähköisiin piireihin erikoistunut Harvardin tutkimustyöstä ponnistanut yritys.

Yhtiöiden kehittämä pietsosähköinen kosketuslevy on alle 2,8 ja matalimmillaan vain 1,8 millimetriä korkea, kun perinteiset kosketuslevyt ovat noin 4 mm ja parhaat kilpailevat haptista palautetta antavat kosketuslevyt 3 millimetriä paksuja. Haptisen palautteen antamisen lisäksi se toimii samalla paineen tunnistavana elementtinä ja koko järjestelmän vasteajan kerrotaan olevan jopa alle 5 millisekuntia, kun kilpailijat pyörivät 20 millisekunnissa ja yli.

Pietsosähköisten elementtien ongelmana on niiden käyttämä korkea jännite ja siitä johtuva tehonkulutus. Tämä on ratkaistu Boréasin BOS1901-piirillä ja CapDrive-teknologialla, jotka käyttävät pietsoelementtien kapasitiivista toimintaperiaatetta energian keräämiseen ja uudelleenkäyttöön. Järjestelmän tehonkulutus jääkin tämän vuoksi 5 milliwattiin, kun paras kilpaileva haptista palautetta antava ratkaisu kuluttaa 60 mW. Kaiken muun kehun päälle yhtiöiden kosketuslevy on vielä kilpailijoitaan selvästi kevyempi vain 35 gramman painollaan.

Vaikka pietsosähköinen kosketuslevy on jo toimiva, siitä on pitkä matka valmiiksi tuotteeksi markkinoilla. Cirque tuokin pöytään omaa tuotteistettujen kosketuslevyjen kokemustaan ja kontaktejaan, jotta idea saadaan lopulta aina kuluttajien käsiin asti.

Lähteet: Lehdistötiedote, WindowsCentral