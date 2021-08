Phanteks julkaisi Sunonin kanssa suunnitellun T30 120 -tuulettimen ja Glacier One 240 T30 -AIO-nestecoolerin

Normaalia tuhdimpi T30 120 -tuuletin hyödyntää Sunonin Dual Vapo and magnetic levitation -laakerointia. AIO-kierron koronakiloja kartuttaa T30-tuuletinten lisäksi normaalia paksumpi 38 mm:n jäähdytin.

Kotelovalmistajana parhaiten tunnettu Phanteks on laajentanut tuotekirjonsa kattamaan ydinosaamisen ohella virtalähteet, ilma- ja nestejäähdytyksen sekä pitkän liudan erilaisia oheislaitteita. Nyt yhtiö on tuonut uutta verta sekä kotelotuuletinten että suljettujen AIO-nestekiertojen puolelle.

Phanteks T30 120 on yhtiön mukaan vuosien kehitys- ja testaustyön tulos ja se on toteutettu yhteistyössä pitkän linjan tuuletinvalmistaja Sunonin kanssa. Valmistajan mukaan tuulettimen hieman normaalia paksumpi rakenne, teollisuustason materiaalien käyttö yhdistettynä uusiin aerodynaamisiin lapoihin tuottavat täydellisen balanssin jäähdytystehon, hiljaisuuden ja miellyttävän äänimaailman välillä. Tuulettimessa on lisäksi kolme eri toimintatilaa eri tarpeisiin.

Phanteks T30 120:n tekniset ominaisuudet (Hybrid / Performance / Advanced):

Koko: 120 x 120 x 30 mm

Materiaali: Nestekidemuovi (LCP)

Nopeus (RPM): 0-1200 (±75) / 0-2000 (±100) / 0-3000 (±150), PWM-ohjattu

Ilmavirta (mm 3 /h): 66,4 / 113,8 / 171

/h): 66,4 / 113,8 / 171 Staattinen paine (mm H 2 O): 1,2 / 3,3 / 7,1

O): 1,2 / 3,3 / 7,1 Melu (dB(A)): 11,1 / 27,3 / 39,7

Liitäntä: 4-pin, johdot ketjutettavissa

Laakerointi: Sunon Dual Vapo and Magnetic Levitation

Samaan syssyyn julkaistiin myös uusi suljettu AIO-nestekierto. Glacier One 240 T30 perustuu Asetekin 7. sukupolven AIO-rakenteeseen ja sen erikoisuus onkin normaalia tuhdimpi olemus. Yllä esiteltyjen normaalia paksumpien tuuletinten käytön lisäksi uutuutta lihavoittaa useimpia AIO-coolereita paksumpi 240 x 120 x 38 mm:n jäähdytin. Vastapainoksi koronakiloille Phanteks kehaisee sen tarjoavan 360 mm:n jäähdytinten tehot 240 mm:n kokoluokassa. Pakollinen RGB-valaistus löytyy itse pumppublokkiyksikön päältä, johon on istutettu kulmikas CNC-koneistettu alumiinikuori äärettömyyspeilillä ja RGB LEDeillä. Kuoren ylä- ja alalaidassa on lisäksi erilliset RGB LED -listat.

Phanteks myöntää sekä itse tuulettimille että AIO-nestekierrolleen kuuden vuoden takuun. T30 120:n suositushinta on Euroopassa yksittäin 29,90 euroa ja kolmen paketissa 84,90 euroa. Glacier One 240 T30 on hinnoiteltu puolestaan 169,90 euroon. Tuotteet tulevat saataville kuluvan kuun aikana.

Phanteks T30 120 -tuotesivut, Glacier One 240 T30 -tuotesivut