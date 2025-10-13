Rikkoutuneen GeForcen piirilevyssä on virransyötössä ammottava reikä ja Radeonin GPU:sta ja muisteista riisuttua piirilevyä käytetään rikkoutuneen virransyötön ohittamiseen.

Brasilialainen modaaja Paolo Gomes on päässyt otsikoihin useampaan otteeseen kaksinkertaistamalla eri näytönohjainten muistikapasiteetteja onnistuneesti. Tällä kertaa hänen pöydälleen on eksynyt kuitenkin aivan toista maata oleva projekti näytönohjaimen korjauksen saralla.

Paolo Gomesin tuoreessa videossa korjauspajan pöydälle on löytänyt tiensä GeForce RTX 5070 Ti, jonka piirilevyssä on kirjaimellisesti reikä. Reiän syy ei ole ilmiselvä, mutta sen koko ja sijainti virransyötön keskellä varmistaa tehokkaasti näytönohjaimen toimimattomuuden.

Huolimatta ammottavasta reiästä, Gomes yhdessä nimimerkki Sidnelsonin kanssa onnistuu korjaamaan näytönohjaimen varsin kekseliäällä tavalla. RTX 5070 Ti:n virransyöttö korjataan videolla ohittamalla rikkoutunut osa Radeon RX 580 -näytönohjaimen muisteista ja GPU:sta riisuttua piirilevyä hyödyntäen.

Näytönohjain on operaation jälkeen toimiva, mutta sitä ei ole vielä testattu raskaammissa kuormissa. Jo kevyen kuorman kanssa virransyötön balansointi on haastavaa ja raskaammissa kuormissa se saattaisi pettää alta, eikä mahdollisia lämpöongelmiakaan voida pois sulkea. Gomes ja Sidnelson aikovat kuitenkin jatkaa projektia tavoitteenaan saada näytönohjain toimimaan vielä normaalisti kuormasta riippumatta.

Lähde: VideoCardz