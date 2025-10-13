Kyseessä on ensimmäinen massatuotettu nestejäähdytysratkaisu älypuhelimiin.

Kiinalainen RedMagic, joka valmistaa mm. mobiilipelaamiseen markkinoituja älypuhelimia, on esitellyt kotimaassaan uutta mobiililaitteiden nestejäähdytysratkaisua, joka on ensimmäinen laatuaan massatuotannossa.

RedMagicin tuotteessa kiertää fluorattu jäähdytysneste, jonka kehutaan toimivan -40–70 celsiusasteen lämpötilahaarukassa. Valmistaja kertoo onnistuneensa tuhansien iteraatioiden jälkeen valmistamaan mikrometritason nestevirtauskanavia luotettavalla ja jatkuvalla virtauksella, jonka mahdollistaa pietsosähköilmiöön perustuva keraaminen mikropumppu. Jäähdytysratkaisun mainostetaan olevan siroudestaan huolimatta myös hyvin iskuja kestävä, mikä on tärkeää puhelimissa.

Valmistaja esitteli puhelimiin myös Turbo Fan 4.0 -ilmajäähdytysratkaisua, jossa on jopa 24 000 rpm:n nopeuteen yltävä tuuletin ilmaa ohjaavaan kanavaan yhdistettynä. Turbo Fan 4.0 on myös IPX8-suojaluokiteltu. RedMagicin innovaatiot on suunnattu pelaamiseen, joka on yksi merkittävistä kuumenemista aiheuttavista aktiviteeteista puhelimella.

Yhtiö kiusoitteli uusien jäähdytysratkaisujen olevan hyödynnetty tulevissa RedMagic 11 Pro -malleissa, jotka on varustettu mm. Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiirillä ja 144 Hz:n näytöllä. Tarkkoja aikatauluja tai teknisiä yksityiskohtia ei kuitenkaan paljastettu.

Lähde: Sähköpostitiedote