P30 Air keskittyy ilmankiertoon ilman valoja, kun taas P30 ARGB lisää pakettiin valaistut tuulettimet.

Yhdysvaltalainen Antec on julkaissut uuden P30-kotelonsa, josta tulee tarjolle Air- ja ARGB-variantit. Molemmat mallit on varustettu viidellä tuulettimella, joista kolme kappaletta on valaistuja ARGB-mallissa. ARGB:n mukana tulee myös valaistuksen säätöön tarkoitettu ohjainosa, vaikka valaistusta voi toki säätää myös suoraan emolevyn liitäntöjen kautta.

Kotelo on lasikylkeä lukuun ottamatta verhoiltu kauttaaltaan mesh-verkkopaneeleilla, jotka tehostavat ilmankiertoa, myös alaosan virtalähdekammiossa. Lisäksi etupaneelissa on puinen aksentti estetiikkaa kohentamassa. Antec ei ole vielä listannut kaikkia kotelon teknisiä tietoja, mutta kuvista päätellen etupaneelin kaksi tuuletinta ovat 140 mm:n kokoluokkaa, muiden kolmen ollessa 120 mm:n kokoisia. Myös jäähdytintukea mainostetaan monipuoliseksi 360 mm:iin saakka niin etu- kuin kattopaneeliinkin. P30 näyttää tulevan saataville vain mustana varianttina, sillä Antec ei tiedotteessaan puhunut valkoisesta mallista.

P30 Air ja P30 ARGB tulevat Euroopassa myyntiin marraskuun loppupuolella 90 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostitiedote