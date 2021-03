Cherry julkaisi uudet mekaaniset MX Ultra Low Profile -kytkimet ultrabook-luokan kannettaviin

Vain 3,5 mm korkea kytkin tulee ensimmäisenä käyttöön Alienwaren m15 R4- ja m17 R4 -sarjojen kannettavissa.

Saksalainen näppäimistö- ja kytkinvalmistaja Cherry on nauttinut pitkään de facto -valmistajan paikkaa mekaanisten kytkinten parissa, vaikka viime vuosina yhä useampi uusi kilpailija on alkanut tarjoamaan varteenotettavia ja jopa parempia vaihtoehtoja. Yhtiön kytkimet ovat löytäneet tiensä myös kannettaviin, mutta niiden koko muodostuu ohuemmiksi ja ohuemmiksi pyrkivissä tietokoneissa ongelmaksi.

Cherryn kytkinvalikoiman kulmakivi on luonnollisesti MX-sarja. 18,5 millimetriä korkeana se on kuitenkin auttamatta liian kookas useimpiin kannettaviin. Yhtiöltä löytyy myös matalampi, 11,9 millimetriä korkea MX Low Profile -sarja, mikä on jo selkeää edistystä, mutta edelleen turhan korkea. Yhtiön uusin tulokas MX Ultra Low Profile heittää korkeusongelmille lopulta todelliset hyvästit, sillä koko kytkin kaikkineen on vain 3,5 millimetriä korkea.

Cherry MX Ultra Low Profile -kytkimet on suunniteltu mahdollistamaan mekaaniset kytkimet ultrabook-luokan kannettavissa. Niiden rakenne poikkeaa täysin aiemmista MX-sarjalaisista, joten kytkimen nimivalintaa voidaan pitää vähintään erikoisena. Kytkin myös asennetaan piirilevylle poikkeuksellisesti pintaliitoskomponenttien (SMD, Surface-mounted device) tapaan.

Näppäinhattu kiinnitetään kahteen teräksiseen jalkaan, jotka on yhdistetty toisiinsa jousella tarkan tuntuman takaamiseksi ja ylipainalluksen pehmentämiseksi. Näppäinpainallus painaa samalla Gold crosspoint -kytkinmekanismia, joka rekisteröi itse näppäinpainalluksen. Kytkimen kytkeytymissyvyys on vaivaiset 0,8 millimetriä ja koko liikerata 1,8 millimetriä. Kytkimen muoviosat ovat läpikuultavia RGB-valaistuksen mahdollistamiseksi. Kytkimen luvataan lisäksi pitävän Cherryn kytkimille ominaista ”klik”-ääntä.

Cherry MX Ultra Low Profile -kytkimet tulevat ensimmäisenä käyttöön Alienwaren kannettavissa. Ensimmäisenä uuden kytkimet saavat m15 R4- ja m17 R4 -sarjojen kannettavat.

