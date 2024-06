Mielenkiintoisin uutuuskytkimistä on analoginen MX Multipoint, mutta MX Silent Clear, MX Orange ja MX Low Profile 2.0 löytävät nekin taatusti yleisönsä.

Saksalainen kytkin- ja näppäimistövalmistaja Cherry on sekin mukana Computex 2024 -messuilla ja tuomisinaan sillä on ollut koko joukko uusia kytkimiä. MX-sarjan uutuuskytkimet ovat enemmän tai vähemmän perinteisiä lukuun ottamatta uutta MX Multipoint -kytkintä.

MX Multipoint on yhtiön uusi analoginen kytkin. Toisin kuin viime aikoina suosioon tulleet Hallin efektiin perustuvat kytkimet, Cherryn uutuudet perustuvat sähkömagneettiseen induktioon. Kytkimen metallielementti aiheuttaa häiriötä piirilevyllä sijaitsevan kelan luomaan sähkömagneettiseen kenttään ja häiriöiden voimakkuudesta voidaan laskea kytkimen etäisyys tarkalleen. Kytkimistä tulee saataville kolme versiota: lineaarinen Silver, raskaampi lineaarinen Black ja progressiivinen Cyan. Silver vaatii alussa noin 33 ja lopussa noin 54 grammaa painallusvoimaa, Black alussa noin 37 ja lopussa 72 grammaa ja Cyan alussa noin 29 ja lopussa 75 grammaa. Kytkinten liikerata on 4 millimetriä ja aktivointipiste on käyttäjän kustomoitavissa. Kytkimet on sertifioitu kestämään yli 200 miljoonaa painallusta ja ne tukevat hot-swappia.

MX Silent Clear on puolestaan yhtiön ensimmäinen vaimennettu tuntopisteellinen kytkin. 56 gramman painallusvoiman vaativa kytkin julkaistaan yhteistyössä Duckyn kanssa, joka käyttää sitä ensimmäisenä One X -näppäimistössään. Kytkimen liikerata on 3,7 mm ja aktivointipiste on 1,9 mm syvyydessä. Kytkimet on voideltu tehtaalla valmiiksi ja niissä hyödynnetään myös MX2A-kytkinten ominaisuuksia, kuten itsepuhdistuvat kontaktipinnat ja tynnyrijouset.

Retrohenkisten kytkinten uudelleen lämmittelyt eivät ole nekään vieraita Cherrylle ja uudet MX Oranget kuuluvat juuri tähän sarjaan. Kytkin on alun perin julkaistu 80-luvulla yhteistyössä japanilaisen Hirosen kanssa. Uusi MX Orange on lineaarinen kytkin, joka vaatii 46 gramman painallusvoiman ja sen aktivointipiste on 4 mm:n liikeradalla 2 mm:n syvyydessä. Myös Orangessa on mukana MX2A-sarjasta tutut ominaisuudet voiteluineen ja muineen.

Läppärihenkisempiin näppäimistöihin mieltyneille Cherryllä oli tarjota vielä uusi MX Low Profile 2.0. Uusista versioista ei tiedetä vielä juuri muuta, kuin että ne tulevat saataville lineaarisina Red- ja Speed Silver -versioina, toimistokäyttöön suunnattuna Ivorynä sekä ensimmäistä kertaa tuntopisteellisenä Clear-versiona.

Lähteet: Cherry, Untitled