Fractalin Computex-uutuuksissa kaksi koteloa sekä valmistajan ensimmäiset pelituoli ja pelikuulokkeet

Ruotsalaisen Fractalin Computex 2024 -julkistukset jäivät neljään tuotteeseen, mutta niihin kuuluvat valmistajan ensimmäiset pelituoli Refine sekä pelikuulokkeet Scape. Kotelouutuuksia ovat Mood ja Era 2.

Refine on skandinaavisesta sisustuksesta inspiraatiota saanut toimistoonkin sopiva pelituoli, jossa on panostettu hillityn ulkoasun lisäksi ergonomiaan. Säätömahdollisuuksia ovat istuimen korkeuden lisäksi muun muassa pään ja alaselän tukien korkeus, neljään suuntaan liikkuvat käsinojat sekä kolmeentoista eri asentoon lukittava kallistus. Värivaihtoehtoina on musta ja harmaanvalkoinen.

Pelikuulokemarkkinoille saapuu langaton Scape-malli, joka toimitetaan latausjalustan kanssa. Scapen korvatyynyt ovat pehmeää kangasta ja sen puomimikrofonin voi taittaa ylös vaimentaakseen oman puheensa, eli erillistä vaimennuspainiketta ei ole. Yhteys tietokoneeseen muodostetaan matalaviiveisesti 2,4 gigahertsin yhteyspalikalla tai vaihtoehtoisesti Bluetoothilla ja valaistusta sekä ääniasetuksia voi säätää Adjust Pro -ohjelmistolla. Scapen värivaihtoehdot ovat Refine-tuolin tavoin musta ja harmaanvalkoinen.

Mood on Mini-ITX-kokoluokan kotelo, joka tulee tummanharmaana ja harmaanvalkoisena. Ulkoasussa silmiin pistää kangaspäällysteinen ”kuori”, joka irtoaa kotelosta yhtenä kappaleena ja avaa pääsyn komponentteihin kaikilta sivuilta. Kotelon päällä on suuri 180 millimetrin tuuletin puhaltamassa ilmaa ulos katon kautta. Moodin luvataan mahduttavan sisäänsä jopa 325 mm:n pituiset näytönohjaimet.

Niin ikään Mini-ITX-kokoinen Era 2 on valmistajan aiemman Era-kotelon päivitys ja etenkin sen ilmakiertoon on edellismallista panostettu. Puinen kattopaneeli on saanut ilmanvaihtoreiät ja myös pohjaan sekä anodisoidusta alumiinista valmistetuille sivuille on lisätty tuuletusrei’itystä. Koteloon sopivan näytönohjaimen maksimipituus on 326 mm. Era 2:n värivaihtoehdot ovat musta, tummansininen ja harmaanvalkoinen.

Fractalin julkistuksia voit tarkastella lähemmin Youtube-kanavallamme, jossa kerrotaan myös valmistajan North XL -kotelon saavan loppuvuodesta emolevyn takaliitäntöjä tukevan version. Uutuustuotteiden Suomeen saapumisen ajankohdasta ei vielä ole tarkkaa tietoa. Suositushinnat dollareissa:

Refine – 549 $

Scape – 199 $

Mood – 149 $

Era 2 – 199 $

Lähde: Sähköpostitiedote