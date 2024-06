Nyt myös be quiet! on taipunut markkinoiden paineessa ja julkistanut ensimmäiset ns. akvaariomallin kotelonsa.

Saksalainen be quiet! on rahdannut Computex 2024 -messuille esiteltäväksi paitsi uusia Light Base -koteloita, myös uusia tuulettimia, AIO-coolerin ja perinteisen tornicoolerin. Monesti omia polkujaan kulkeva yhtiö on nyt taipunut uutuuskoteloillaan alan vauhdilla vallanneeseen akvaariomalliin.

Uudet be quiet! Light Base 900 (FX) ja sen pikkuveli Light Base 600 (FX) ovat kumpikin ns. akvaariomallin koteloita, joista uupuu toisen etukulman tukirauta, jotta sisään saadaan mahdollisimman esteetön näkymä. Koteloiden mukana toimitetaan 1,33 (600) tai 1,5 (900) metriä pitkä osoitettava RGB-valonauha ja FX-versioissa mukana on lisäksi neljä 140 mm:n Light Wings -tuuletinta. Niissä on myös mukana ARGB-ohjaimet 12 liittimellä. Kotelot on suunniteltu siten, että ne voidaan kääntää ylösalaisin tai kyljelleen, mikäli standardiasento ei omaan makuun sovi; koteloiden jalat ovat irrotettavissa ja kiinnitettävissä helposti uuden asennon tarpeisiin sopiviin paikkoihin.

Light Base 900 -koteloissa on tilaa maksimissaan E-ATX-kokoluokan emolevyille ja kahdelle 420 mm:n jäähdyttimelle, toinen katossa ja toinen lattiassa, joiden lisäksi mukaan mahtuu myös 360 mm:n jäähdytin kylkeen ja 120 mm:n takapäätyyn. Emolevyjen osalta tuettuina ovat myös ns. Back Connect -versiot ATX-emolevyistä. Kotelon mukana toimitetaan myös tukipalikka pitkille näytönohjaimille.

Light Base 600 on pykälää pienempi ja tukee maksimissaan 360 mm pitkiä jäähdyttimiä katossa ja lattiassa. Emolevytukikin rajoittuu ATX-kokoon, mutta Back Connect -versiot ovat tuettuja myös tässä kotelossa.

Light Loop on be quiet!:n uusi AIO-cooleri, joka tulee saataville 240 ja 360 mm:n kokoluokissa uusilla Light Wings LX -tuulettimilla varustettuna. AIO-coolerin prosessoriblokki on varustettu siilimäisellä RGB-valaistulla kannella, jonka keskellä komeilee yhtiön logo. AIO-coolerit tulevat saataville sekä mustana että valkoisena versiona ja niiden verottomien suositushintojen pitäisi asettua 130 ja 165 dollarin välimaastoon tarkasta versiosta riippuen.

Light Wings LX -tuulettimet tulevat saataville paitsi AIO-coolereissa käytössä olevana 120 mm:n mallina, myös 140 mm:n kokoluokassa ja kummistakin on luvassa versiot maltillisemmilla ja korkeammilla kierrosluvuilla. Tuuletinten lavat on huurrettu, jotta ne hohtavat tuulettimen keskiöön upotettujen 16 RGB LEDin valon mahdollisimman näyttävästi. 120 mm:n perusversiossa PWM-ohjatut kierrosluvut nousevat maksimissaan 1600 RPM tasolle, kun ärhäkämmässä versiossa kierroksia kellotetaan minuutissa jopa 2100. 140 mm:n versiossa vastaavat luvut ovat 1200 ja 1800 RPM. Tuulettimet tulevat saataville sekä mustina että valkoisina syyskuussa ja niiden hinnan pitäisi asettua noin 20 dollarin tuntumaan.

Esillä oli myös uudet 80 Plus Gold -sertifioidut Pure Power 12 ja Pure Power 12 M -virtalähteet. Ensin mainittu tulee saataville 550, 650, 750, 850, 1000 watin versioina, kun jälkimmäisestä tulee myös 1200 watin versio.

