Yhtiön ensimmäiset kuulokkeet ovat over-ear-tyyppiset ja varustettu mm. aktiivisella melunpoistolla ja alle sadan euron hintalapulla.

Nothing ilmoitti hiljattain irrottavansa CMF-brändinsä erilliseksi intialaiseksi tytäryhtiöksi. Se suunnitelma ei kuitenkaan ole vaikuttanut yhtiön uusien CMF Headphone Pro -kuulokkeiden julkaisuun.

CMF Headphone Pro -over-ear-kuulokkeet ovat brändin ensimmäiset kuulokkeet. Niiden muotokieli on pelkistettyä ja pyöreää ja ne on suunniteltu mahdollistamaan helppo kustomointi vaihdettavien pehmusteiden avulla. Vaihdettavat korvakuppien pehmusteet mahdollistavat värien sekoittamisen keskenään sekä tietenkin helpottavat niiden puhtaana pitoa tai tarvittaessa vaihtoa uusiin. Kuulokkeet on IPX2-suojatut vedeltä.

Kuulokkeet on varustettu helppokäyttöisin painikkein ja Energy Slider -liukukytkimellä, joka mahdollistaa basson ja diskantin säätämisen lennossa. Roller-äänenvoimakkuusrulla on painettavaa mallia, mikä mahdollistaa sen käyttämisen Play- ja Pause-painikkeena sekä aktiivisen melunpoiston päälle ja pois kytkemiseen. Button-painike on puolestaan käyttäjän konfiguroitavissa oleva painike, jolla pääsee keskustelemaan ChatGPT:n kanssa, vaihtamaan melunpoiston ja tilaäänen asetuksia tai vaikka mykistämään kuulokkeiden mikrofonin.

CMF Headphone Pro tukee LDAC-koodekkia ja ne on Hi-Res-sertifioidut sekä langalliseen että langattomaan äänentoistoon maksimissaan 990 kbps:n bittivirralla. Kuulokkeiden sisältä löytyy nikkelöidyt 40 mm:n elementit ja Audiodo:n Personal Sound -teknologia mukauttaa äänentoiston reaaliajassa käyttäjän kuuloprofiilin mukaiseksi. Adaptoituva aktiivinen melunpoisto yltää parhaimmillaan 40 dB:n hiljennyksen ja se on toteutettu yhteensä kolmen mikrofonin kanssa.

Kuulokkeille luvataan parhaimmillaan 100 tunnin toistoaika ilman melunpoistoa tai 50 tuntia melunpoiston kanssa. Niiden pikalataus USB-C-liitännällä antaa viidessä minuutissa viiden tunnin edestä toistoaikaa ja kuulokkeet osaavat ladata itseään myös suoraan niihin kytketystä laitteesta kuuntelun aikana. Ääni liikkuu Bluetooth 5.4:n ja LDAC-koodekin voimin.

CMF Headphone Pro on saatavilla välittömästi 99 euron suositushintaan. Saatavilla olevat värivaihtoehdot ovat vaalean harmaa, tumman harmaa ja vaalean vihreä, joiden lisäksi kuulokkeiden pehmusteita pitäisi tulla saataville muissakin väreissä.

Lähde: CMF by Nothing