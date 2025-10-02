Glorious V3 -sarjaan kuuluvat sekä langattomat että langalliset mallit Model O 3:sta ja Model D 3:sta.

Pelikäyttöön suunnatuista oheislaitteistaan tunnettu Glorious on terästänyt tuotevalikoimaansa uusilla hiirillä ja näppäimistöllä. Yhtiön näppäimistöuutuus kuuluu 75 % kokoluokkaan ja hiirijulkaisut kattavat sekä O- että D-sarjan hiiret. Tuttuun tapaan O-sarjan hiiret ovat muotoilultaan symmetrisiä, joskin oikeakätiseen käyttöön suunnitelluilla peukalonapeilla, kun D-sarjan hiiret on muotoiltu ergonomisesti oikeakätiseen käyttöön.

Glorious V3 -sarjan uudet pelihiiret tulevat saataville sekä langallisina että langattomina versioina, mutta sen markkinointi keskittyy ennen kaikkea langattomiin malleihin ja niiden uusiin InfinitePlay- ja Guardian Battery -ominaisuuksiin. InfinitePlay viittaa vaihdettavaan akkuun ja Guardian Battery puolestaan sisäänrakennettuun, yli 10 tunnin akkukeston tarjoavaan lisäakkuun, jonka myötä InfinitePlay-akun vaihtaminen ei katkaise hiirestä virtoja tai yhteyttä tietokoneeseen. Langattomien hiirten mukana tulee kaksi InfinitePlay-akkua sekä laturi niille.

Glorious Model O 3- ja Model D 3 -hiiret on varustettu BAMF 3.0 -sensorilla, joka oletettavasti perustuu useimpien muiden tapaan PixArtin teknologiaan. Sensori tarjoaa maksimissaan 30 000 DPI:n tarkkuuden, 750 IPS:n nopeuden ja kestää kyydissä 50 G:n kiihdytyksissä. Hiirten päänäppäinten takaa löytyy optiset jopa 130 miljoonaa klikkausta kestävät kytkimet. Hiireksi poikkeuksellisen laaja-alainen RGB-valaistus pitää puolestaan huolen parhaasta pelisuorituskyvystä.

Langattomat mallit keskustelevat tietokoneen kanssa maksimissaan 8000 hertsin päivitysnopeudella ja niiden lähetinvastaanotin on integroitu InfinitePlay-akkulaturiin, mikä vähentää kaapelisotkua yhden johdon verran. Langallisissa malleissa päivitystaajuus on 1000 hertsiä. Glorious Model O 3 painaa langattomana 66 ja langallisena 54 grammaa, kun Model D 3:t lyövät vaakaan luvut 69 ja 57 grammaa.

Glorious GMBK 75 % on nimensä mukaisesti 75 % -kokoluokan näppäimistö, jota yhtiö markkinoi ennen kaikkea sen kustomoitavuudella. Käytännössä kyse on siitä, että huolimatta kumikuputekniikasta, näppäinhatut ovat vaihdettavissa mihin tahansa MX-tyyppisellä kiinnityksellä varustettuihin hattuihin. Vakiona käytössä on ABS-näppäinhatut. Näppäimistön yläkulmaan on sijoitettu pyöriteltävä monitoiminuppi. GMBK 75 %:sta löytyy kattava 10 alueeseen pilkottu RGB-valaistus ja näppäimistö on IP57-suojattu pölyltä ja vedeltä. Näppäimistö tulee saataville US-, UK-, Nordic-, DE-, FR-, AR- ja TR-asetteluilla.

Glorious Model O 3 Wireless ja Model D 3 Wireless ovat saatavilla sekä mustina että valkoisina versioina 169,99 euron suositushintaan. Langalliset Model O 3 ja Model D 3 on hinnoiteltu 74,99 euroon ja ne tulevat saataville vain mustina. GMBK 75 %:n suositushinta on puolestaan 54,99 euroa.

Lähde: Lehdistötiedotteet