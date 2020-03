TAITRA pitkitteli päätöstä pitkään, vaikka se on joutunut tekemään vastaavan päätöksen aiemminkin SARS-edidemian vuoksi.

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi levinnyt COVID-19 on aiheuttanut lukuisten eri messujen ja julkaisutapahtumien perumisen, siirtämisen digitaaliseksi tai siirtämisen hamaan tulevaisuuteen, kunnes kriisi on ohi. Computex-messujen järjestäjä TAITRA on seisonut tähän asti vastarannankiiskinä vakaana aikomuksenaan järjestää messut ajallaan.

Nyt myös TAITRA on tullut kuitenkin järkiinsä ja ilmoittanut siirtävänsä Computex 2020 -messut pidettäväksi syksyllä. Ratkaisun perusteluiksi kerrottiin jo yli 300 000 varmistettua SARS-CoV-2:n aiheuttamaa COVID-19-tartuntaa ympäri maailman, mikä vaikuttaa kaikkiin elinkeinotoiminnan osa-alueisiin.

Taatakseen messuvierailijoiden ja esillepanijoiden turvallisuuden, mutta samalla taatakseen myös alalle merkittävien messujen pitämisen, Computex-messut tullaan järjestämään tänä vuonna poikkeuksellisesti 28. – 30. syyskuuta. Kyseessä ei ole kuitenkaan täysin ainutlaatuinen tapaus, sillä vuonna 2003 Computex-messut jouduttiin siirtämään niin ikään syyskuulle, silloin SARS-epidemian vuoksi.

Lähde: Computex