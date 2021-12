Flux-sarjan AIO-coolerit panostavat suorituskykyyn ja tuovat mukanaan peräti 2300 RPM:n kierrosnopeuksiin yltävät tuulettimet.

Cooler Master on esitellyt uuden Flux-malliston MasterLiquid-AIO-coolereidensa joukkoon. Uutuudet tuovat mukanaan päivitetyn pumpun, jäähdyttimen ja tuulettimet, eli kyseessä on varsin kokonaisvaltainen uudistus vanhempiin malleihin nähden.

MasterLiquid Flux -sarjan AIO-coolereita tulee tarjolle kaksi kappaletta – 240 mm:n jäähdyttimellä varustettu MasterLiquid PL240 Flux ja 360 mm:n jäähdyttimellä varustettu MasterLiquid PL360 Flux. Valmistajan omien sanojen mukaan coolerit panostavat tinkimättömään jäähdytyskykyyn.

Uutuuscoolerien pumppu on kaksikammioinen ja pienempikokoinen kuin ennen. Blokkiyksikön kuparista nesteeseen lämpöä levittävää mikrokanavarakennetta puolestaan on laajennettu 20 prosenttia. Alumiinisen jäähdytinkennon eroista Cooler Master ei sanaile sen tarkemmin, mutta valmistajan mukaan se on ohut mutta tiheä.

Jäähdytinkennoa viilentämässä Flux-sarjan coolereissa ovat uudet Flux-tuulettimet, joiden lavat ovat yhteydessä toisiinsa tuulettimen ulkopintaa kiertävän renkaan myötä. Valmistajan mukaan tuuletinten vahvistettu rakenne tuo mukanaan paremman vakauden kovilla kierrosnopeuksilla ja tuulettimet toimivatkin maksimissaan 2300 RPM:n kierrosnopeuksilla yltäen 72,37 CFM:n ilmavirtaan ja 2,96 mmH2O paineeseen. RGB-valojakaan coolereista ei toki ole unohdettu ja niin pumpussa kuin myös tuulettimissa on tarjolla ARGB-valaistus.

Cooler Master MasterLiquid Flux -sarjan AIO:t ovat yhteensopivia varsin kattavasti nykyaikaisten prosessorikantojen kanssa sillä tuettuna ovat niin Intelin LGA 1700-, 1200-, 2066-, 2011(v3)- ja 115x -kannat kuin myös AMD:n AM4-, AM3(+)-, AM2(+)-, FM2(+), FM1 ja TR4 -kannat. Pienemmän 240 mm:n mallin hinnat sijoittuvat Yhdysvalloissa 189,99 dollariin, mutta sen tarkempia hintatietoja Cooler Master ei ole vielä paljastanut. Saataville uutuudet tulevat ensi vuoden puolella tammikuun 6. päivä.

Lähteet: Cooler Master (1), (2), Guru3D