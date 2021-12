EVGA:n firmware-päivitys parantaa GeForce RTX 3080 Ti:n louhintanopeutta

EVGA:n firmwarepäivitys purkaa RTX 3080 Ti:n BIOSIsta löytyneitä rajoittimia parantaakseen suorituskykyä muistiraskaissa sovelluksissa, mikä nostaa samalla kortin Ethereum-louhintasuorituskykyä selvästi.

NVIDIA heikensi GeForce RTX 30 -sarjan Ethereum-louhintasuorituskykyä siirtymällä LHR- eli Lite Hash Rate -versioihin GPU:sta. Todellisuudessa rauta ei muuttunut, mutta BIOS- ja ajurit varmistavat, ettei uudemman polven näytönohjaimet pääse louhimaan täydellä teholla.

GeForce RTX 3080 Ti on yksi malleista, joista on olemassa vain LHR-versio, mutta nyt sen rajoitin on kokenut aikamoisen kolauksen. Reddit-käyttäjä bravo_char kertoi löytäneensä RTX 3080 Ti:n BIOSista piilotettuja rajoittimia, jotka aktivoituvat muistiraskaissa tehtävissä, kuten louhinnassa. Valitettavasti louhinta ei kuitenkaan ole ainut paikka, missä kuorma on erityisen muistiraskas.

Kun EVGA:ta informoitiin rajoittimista, se kävi töihin ja julkaisi pian uuden firmwaren yhtiön omille näytönohjaimille, jotka kiertävät näitä rajoittimia. Firmwaren voi päivittää yhtiön Precision X1 -sovelluksen kautta. Vaikka firmware on tarkoitettu ratkomaan suorituskykyongelmia louhinnan ulkopuolella, bravo_charin mukaan esimerkiksi hänen RTX 3080 Ti XC3:n louhintasuorituskyky nousi uudella firmwarella noin 66 Mhash/s:stä peräti 80 Mhashiin/s eli yli 20 %.

EVGA:n firmwarepäivitys on tarkoitettu luonnollisesti vain EVGA:n näytönohjaimille, mutta käyttäjäraporttien mukaan se toimii myös muun merkkisillä näytönohjaimilla. Muiden valmistajien kohdalla firmwarepäivityksestä pääsee nauttimaan lataamalla EVGA:n BIOSin, johon on jo ajettu kyseinen firmware, ja asentamalla sen toisen valmistajan RTX 3080 Ti -näytönohjaimeen. Tom’s Hardware kertoo esimerkiksi Red Panda Miningin Inno3D 3080 Ti iChill X3:n saavuttaneen EVGA:n BIOSilla jopa 91 Mhash/s louhintanopeuden. Toisen valmistajan BIOSin käyttö näytönohjaimessa on kuitenkin selvästi riskialttiimpaa ongelmille, kuin virallisesti tuettujen BIOS-versioiden, joten suosittelemme lähestymään aihetta varovasti.

Lähde: Tom’s Hardware