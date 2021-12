NVIDIA julkaisi Matrix Resurrections -kilpailun huikeilla modaajien toteuttamilla tehokokoonpanoilla

Kilpailun pääpalkinnot ovat ammattimodaajien toteuttamat Digital Storm Backup Operator, NZXT Nebuchadnezzar ja poikkeuksellisen näyttävä The Breacher

NVIDIA on julkistanut tänään yhteistyössä Warner Brosin kanssa kilpailun, jonka palkinnot ovat poikkeuksellisen näyttäviä. Pääpalkintoina arvotaan kolme Matrix Resurrections -henkistä tietokonetta, jotka ovat ammattimodaajien toteuttamia.

Ensimmäinen pääalkinnoista on RandomDesign-nimen takaa löytyvän Stefan Ulrichin suunnittelema Digital Storm Backup Operator. Digital Storm Aventum X -koteloon perustuvasta cyberpunk-taisteluaseman tehoparina työskentelevät NVIDIAn GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjain ja AMD:n Ryzen 9 5950X -prosessori. Koteloon on liitetty muun muassa näppäimistöjä ja erilaisia näyttöjä sekä integroitu custom loop -nestejäähdytys, mutta valitettavasti koko komeudesta on näkyvillä toistaiseksi vain yksi kuva.

Toinen pääpalkinnoista on Insolent Gnomenakin tunnetun Dave Catheyn NZXT Nebuchadnezzar. NZXT 710i -koteloon rakennettu kokoonpano on joukon helpoiten tietokoneeksi tunnistettava yksilö, jonka etupaneelia koristaa Matrix Resurrections -painatus. Kokoonpanon sisältä Matrixia on pyörittämässä Founders Edition -mallinen GeForce RTX 3080 Ti ja AMD:n Ryzen 7 5800X -prosessori, joka jäähtyy Z73 Kraken AIO-nestekierrolla.

Kolmas ja viimeinen pääpalkinto on joukon erikoisin ilmestys, The Breacher. Tips-nimellä tunnettu modaaja Staszek Wiertelak on tehnyt töitä GeForce Garagessa jo vuodesta 2015 lähtien. Projektin alustana ei ole toiminut ilmeisesti mikään valmis kotelo, vaikka paketin yhdestä osasta löytyykin retrohenkisstä etupaneelia on/off-virtakytkimellä, 3½-tuumaisella korppu- ja 5¼-tuumaisella lerppuasemalla. Sentinel-dronenkin mukanaan pitävästä kotelosta löytyy integroitu Lenovon Thinkpad, jossa tuskin kuitenkaan on omia sisuksiaan. Laskentatehosta paketissa on vastuussa GeForce RTX 3090 Ryzen 9 3950X -prosessorin kera.

Pääpalkintojen lisäksi arvotaan viisi Matrix Resurrections -henkistä koristelevyä GeForce RTX 3080 Ti:lle sekä itse näytönohjain sen kaveriksi. Yhtiön mukaan koristelevyt ovat hienoja myös sellaisenaan superharvinaisina keräilyesineinä.

Kilpailuaika alkoi jo ennen koko kilpailun julkistamista ja jatkuu 22. joulukuuta asti, jolloin itse Matrix Resurrections -elokuva julkaistaan Yhdysvalloissa. Kilpailuaikana yhtiö tulee julkaisemaan Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillään Matrix-henkisiä päivityksiä, joiden ohjeita noudattamalla saa lisää lippuja arvontaan.

Lähde: NVIDIA